Insigne e Bernardeschi giocolieri, gli avversari impazziscono: non si guardano nemmeno Insigne e Bernardeschi incantano con la maglia del Toronto contro Atlanta. Tre colpi di tacco in pochi secondi e avversari in palla.

Insigne e Bernardeschi show in Canada, nella Major League Soccer. I due attaccanti italiani si sono presi la scena con una giocata sensazionale, con tre colpi di tacco in pochi secondi intendendosi a meraviglia senza nemmeno guardarsi. Numeri d'alta scuola per i due che hanno trascinato il Toronto alla vittoria su Atlanta. Pur non entrando nel tabellino, i due ex azzurri hanno conquistato gli applausi di tutto il pubblico canadese. Nota stonata l'infortunio di Lorenzo, uscito dolorante.

I due calciatori italiani, stelle del Toronto FC, si sono presi la scena in occasione di un calcio d’angolo. Alla battuta l’ex Napoli, che ha scambiato palla con il connazionale. Bernardeschi, in maniera fortunosa, è riuscito a restituire la sfera al numero 24 dopo aver vinto un rimpallo. A quel punto ecco che Insigne ha voluto “premiare” il movimento del compagno con un colpo di tacco che ha sorpreso l’avversario in marcatura. Berna a sua volta ha sfoderato un altro colpo di tacco “accendendosi” sul povero numero 9 in maglia celeste, che non è riuscito a leggere l’azione e si è mosso a vuoto.

Terzo tacco di fila, questa volta di Insigne e Bernardeschi liberato in posizione ottimale per il cross. Conclusione perfetta in area da parte dell’ex di Fiorentina e Juventus che ha trovato la deviazione di un compagno. Il portiere è riuscito con un riflesso a disinnescare la minaccia, ma l’azione ha conquistato la scena sul profilo della Major League Soccer, come una delle giocate di giornata. Tutto senza nemmeno guardarsi in faccia, intendendosi alla perfezione.

Il Toronto ha conquistato i 3 punti, anche se non è stata una partita tutta da rose e fiori. Il 2-0 sull'Atlanta infatti ha portato anche in eredità l'infortunio di Insigne costretto ad uscire dal campo sorretto dai sanitari. Problema al ginocchio per Lorenzo, che spera di non doversi fermare a lungo. Le sensazioni però non sembrano positive, anche perché lo stesso Insigne è sembrato molto preoccupato.