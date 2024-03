Iniesta braccato dal governo giapponese per frode fiscale: ha un debito da 3,5 milioni di euro Pessime notizie per Andrès Iniesta che ha ricevuto dal governo giapponese la richiesta di pagare 3,5 milioni di euro dopo i controlli fiscali effettuati sul suo periodo al Vissel Kobe (2018-2023). Ad agosto lo spagnolo aveva lasciato il Sol Levante per giocare beli Emirati Arabi Uniti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Guai in vista per Don Andrés Iniesta che oggi gioca negli Emirati Arabi ma che dovrà rispondere alle richieste del Governo giapponese che gli contesta una evasione fiscale da 3,5 milioni di euro, cumulata nei suoi cinque anni vissuti in Sol Levante indossando la maglia del Vissel Kobe. La notizia si è diffusa a quasi un anno dall'addio al Giappone da parte del centrocampista spagnolo.

580 milioni di yen, ovvero circa 3,5 milioni di euro. Questa è la cifra richiesta dal fisco giapponese all'Illusionista spagnolo che tra il 2018 e il 2023 ha deliziato milioni di tifosi in Estremo Oriente vestendo i colori del Vissel Kobe con cui ha vinto una Coppa dell'Imperatore e una Supercoppa del Giappone e dove oltre ad aver giocato, ha anche contribuito ad allenare. Un'avventura che si è chiusa lo scorso agosto con l'ex Barcellona che ha optato per una nuova meta esotica, gli Emirati Arabi dove è allenato da Walter Zenga nell'Emirates Cultural Sport Club.

A Iniesta è contestato il reato di frode fiscale visto che non avrebbe versato correttamente tutti i contributi secondo le leggi giapponesi e, dopo i controlli del caso, è scattata la notifica che è stata rilanciata da diversi media locali e che ha fatto ben presto il giro del mondo. Ora il giocatore dovrà rispondere al Governo nipponico e dimostrare la propria innocenza alle accuse. Se non eseguirà il pagamento, Iniesta incorrerà in sanzioni e ulteriori interessi oltre quelli cumulati fino ad oggi per una cifra stimata attorno ai 5 milioni di euro.

Il fenomeno spagnolo, ancora in attività a 39 anni, non è solo però, perché le indagini fiscali riguardano anche altri due giocatori. Si tratta del portiere sudcoreano Kim Jin-hyeon, dal 2009 estremo del Cerezo Osaka, e dell'attaccante brasiliano Patric, che gioca in Giappone dal 2013. Anche loro sono stati denunciati per reddito non dichiarato in una operazione di polizia sul reato di frode il cui valore complessivo sarebbe stimato in oltre dodici milioni di euro, di cui più di tre milioni attribuiti al solo Iniesta.