Apprensione in casa Napoli per le condizioni fisiche di Andrea Petagna. L'attaccante azzurro è uscito zoppicando al 73′ dal terreno dello stadio Maradona e dopo è stato accompagnato da un membro dello staff medico perché non riusciva a poggiare bene il piede a terra. Dopo una buona partita al servizio della squadra, il centravanti dei partenopei ha abbandonato il terreno di gioco e ha fatto spazio a Dries Mertens, che oggi rientrava dall’infortunio. Il numero 37 è uscito dal campo con il calzerotto abbassato ma il Napoli sul suo sito ufficiale ha comunicato l'entità dell'infortunio: "Andrea Petagna, sostituito nel finale di Napoli-Fiorentina, ha riportato un trauma contusivo al polpaccio sinistro". Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni che, comunque, non sembravano preoccupare ma in vista della Supercoppa il tecnico azzurro vorrebbe avere tutti a disposizione.

In merito alle condizioni di Andrea Petagna si è espresso anche Rino Gattuso nel post-partita ai microfoni di DAZN: "Speriamo non sia nulla di grave, ha un problema al polpaccio: ha preso una botta uguale tre settimane fa, recuperò in tre giorni”.

(in aggiornamento)