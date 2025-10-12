Calcio
Infortunio per Taty Castellanos: quante partite di campionato salta l’attaccante della Lazio

L’attaccante argentino non sarà in campo alla ripresa della Serie A contro l’Atalanta. Il Taty rischia di saltare anche la partita con la Juventus. Castellanos è l’ennesimo infortunato della Lazio.
A cura di Alessio Morra
Per la Lazio è stato un avvio di stagione assai complicato. Sarri non ha potuto usufruire di innesti, a causa del blocco di mercato, con l'eccezione di Cancellieri, che era in realtà un ritorno da un prestito. Gli infortuni fioccano e rischia di stare fuori per qualche partita anche il Taty Castellanos, che nella giornata di lunedì verrà sottoposto agli esami strumentali per capire quante partite dovrà saltare.

Quante partite può saltare il Taty Castellanos

Venerdì nell'allenamento il calciatore si è dovuto fermare per un problema muscolare. Sabato nemmeno si è allenato e ora c'è un po' di apprensione in casa Lazio, dove gli infortuni sono quasi all'ordine del giorno. Castellanos ha un problema muscolare. Per conoscerne l'entità c'è bisogno degli esami, al quale l'argentino verrà sottoposto a inizio settimana. Il forfait per le partite di campionato contro Atalanta e Juventus appare più che mai scontato. Sarri potrebbe essere costretto nuovamente a cambiare modulo perché rimarrà con ogni probabilità con il solo Dià come punta vera.

Zaccagni salterà l'Atalanta: tutti gli infortunati della Lazio

Infortuni in serie per la Lazio, che nelle prossime settimane non disporrà nemmeno di Mattia Zaccagni, fuori con certezza contro l'Atalanta, dopo aver saltato l'incontro con il Torino. Vecino almeno ha recuperato, mentre Isaksen sta sfruttando la pausa delle nazionali per ritrovare la condizioni dei giorni migliori. Di sicuro Sarri non avrà a disposizione per il prossimo turno di campionato nemmeno il difensore Luca Pellegrini e i centrocampisti Dele-Bashiru e Rovella, che sarà fuori molto a lungo. Marusic potrebbe essere recuperabile.

