Infortunio per Lukaku, Inter nei guai: il belga salta Cremonese e il derby Brutte notizie per l’Inter: Lukaku si ferma in allenamento a causa di un problema muscolare. Salterà certamente la gara con la Cremonese e il derby contro il Milan. Domani gli esami strumentali.

A cura di Michele Mazzeo

Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo la cocente sconfitta patita in casa della Lazio nel big-match della terza giornata della Serie A 2022-2023 arrivano infatti altre brutte notizie per Simone Inzaghi che nelle prossime gare sarà costretto a rinunciare a Romelu Lukaku che questa mattina si è fermato in allenamento a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra (le prime indiscrezioni parlano di un risentimento ma bisognerà attendere gli esami strumentali cui si sottoporrà domani per capire la vera entità dell'infortunio).

Ciò che appare certo è che il centravanti belga sarà costretto a saltare sia la gara del turno infrasettimanale che vede i nerazzurri ospitare la neopromossa Cremonese a San Siro (mercoledì 30 agosto con calcio d'inizio alle 20:45) sia l'attesissimo derby contro il Milan in programma sabato 3 settembre alle ore 18. Da valutare invece se Big-Rom riuscirà a recuperare per l'esordio in Champions League che, mercoledì 7 settembre, vedrà la formazione meneghina affrontare in casa i campioni di Germania del Bayern Monaco nel primo incontro del "Girone di ferro" in cui è stata inserita dopo il sorteggio.

Almeno per le prossime due partite dunque Simone Inzaghi sarà costretto a rinunciare alla "LuLa" e affidarsi all'esperienza di Edin Dzeko per far coppia con Lautaro Martinez oppure decidere di schierare il Toro come prima punta ed affiancargli il connazionale Joaquin Correa per un tandem d'attacco certamente più leggero. Per il resto non gli resta che sperare che per Lukaku si tratti solo di un risentimento muscolare e che in sette giorni possa tornare già a mettere i suoi chili e i suoi gol a disposizione della squadra nerazzurra.