Infortunio per Krstovic in Montenegro-Bulgaria, il Lecce fa chiarezza: “Fuori per conati di vomito” Nikola Krstovic sostituito durante Montenegro-Bulgaria valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Tifosi del Lecce in ansia prima del comunicato del club salentino che fa chiarezza e fa tirare un sospiro di sollievo: “Fuori per conati di vomito dovuti ad affaticamento”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Montenegro batte la Bulgaria con un gol di Jovetic al 97′ e si porta al terzo posto nel gruppo G alle spalle di Ungheria e Serbia ferme a 10. Il 2-1 rifilato ai bulgari fa sperare la nazionale per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024. Una gioia a metà per i tifosi del Lecce che invece, dopo aver ammirato Nikola Krstovic in rete anche nell'ultima gara di campionato vinta dai salentini contro la Salernitana prima della sosta al Via del Mare, hanno dovuto subire la mazzata per l'infortunio del proprio attaccante uscito al 31′ del secondo tempo.

Krstovic ha giocato titolare ma la sostituzione ha gelato il popolo leccese che già temeva il peggio. C'è infatti sempre grande apprensione per i match delle nazionali a settembre che capitano a fine mercato e spesso vedono i giocatori fare sforzi importanti dal punto di vista fisica in un momento della stagione in cui la condizione post preparazione non è ancora ottimale. Krstovic esce in barella ma poco dopo è il Lecce a chiarire le reali condizioni del giocatore che verranno poi valutate al suo rientro al Lecce. Trapela cauta ottimismo però.

Il giocatore aveva lasciato il campo in barella intorno alla mezzora del secondo tempo. Nei primi istanti post infortunio si temeva che quello di Krstovic fosse un problema serio ma già al termine della partita trapelava un cauto ottimismo dato che il giocatore era stato visto esultare con i compagni dopo il gol vittoria arrivato al 96′ scattando dalla panchina. In serata è poi arrivata anche una nota del Lecce che ha spento ogni paura rivelando il reale motivo della sostituzione che non dovrebbe comunque destare grande apprensione a squadra, società e tifosi circa le sue condizioni fisiche.

Il club salentino pubblica sul proprio sito una nota ufficiale che cerca quantomeno di fare chiarezza sulle sue condizioni: "L'U.S.Lecce comunica che, dopo aver sentito il responsabile della Nazionale del Montenegro, il calciatore Nikola Krstovic è stato sostituito al 31’ del secondo tempo della gara Montenegro – Bulgaria per conati di vomito dovuti ad affaticamento". Un affaticamento dunque che non dovrebbe far pensare a qualcosa di peggio. Ecco perché il popolo salentino sui social, dopo aver letto il responso da parte del club leccese, ha tirato un sospiro di sollievo. La presenza di Krstovic in vista del prossimo impegno del Lecce in campionato in casa del Monza il prossimo 17 settembre non dovrebbe dunque essere a rischio.