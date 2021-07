Infortunio o pretattica, Foden ha saltato l’ultimo allenamento prima della finale di Euro 2020

Phil Foden è in forte dubbio per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra in programma per domenica sera allo stadio Wembley di Londra: il calciatore non ha preso parte all’ultima sessione di allenamento della nazionale inglese per un problema che si trascina dalla semifinale vinta contro la Danimarca. Non è chiaro se sia un problema serio o solo pretattica, ma Southgate in quella zona ha due alternative importanti e di grande valore.