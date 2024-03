Infortunio Maignan in Slavia Praga-Milan, getta i guanti a terra poi prova a resistere: alla fine esce Difficile inizio del Milan a Slavia per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League: Maignan ha subito un infortunio al ginocchio nei minuti iniziali. Il francese prima sembra non riuscire a recuperare, poi stringe i denti e compie un miracolo in porta. Ma alla fine cede al dolore e lascia spazio a Sportello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'inizio della sfida di Europa League del Milan a Slavia contro il Praga per il ritorno degli ottavi di finale non è iniziato nel migliore dei modi con un infortunio subito a Mike Maignan. Il portiere francese lamenta un problema sotto il ginocchio, dopo un rude intervento di Vlcek, mettendo in ansia tutto lo staff medico rossonero e i tifosi: la gara si interrompe per diversi minuti, per consentire il pronto intervento dei sanitari. In un primo momento sembra non esserci speranza di recupero: Maignan getta via anche i guanti in segno di resa, poi però – mentre anche Sportiello si riscalda in tutta fretta a bordo campo – il dietrofront: ritorna a difendere i pali rossoneri. Alla fine si arrende lasciando il campo al 21′ minuto.

Minuti concitati quelli iniziali di Slavia Praga-Milan con i rossoneri che devono fare i conti subito con problemi al loro portiere Mike Maignan vittima al 4′ di un colpo subito da Vlcek su una uscita nella propria area di rigore. Un impatto violento che determina il fallo a favore dei rossoneri ma che lascia a terra contrariato l'estremo di Pioli. Subito si capisce che il colpo c'è stato e che potrebbero esserci problemi non da poco: gara fermata per consentire i primi soccorsi medici. Maignan tiene duro, ma qualche istante più tardi all'8′ sembra non farcela più.

Il Milan resta per qualche istante in ansia con Pioli che in panchina chiama immediatamente Sportiello al riscaldamento fulmineo per un cambio obbligato e doveroso: impossibile pensare di tenere tra i pali un portiere infortunato anche se tra i migliori in assoluto nel proprio ruolo. Maignan appare davvero contrariato lamentando un problema dietro al ginocchio destro, getta i guanti a terra e sembra gettare la spugna. Ma dopo un paio di minuti di attesa l'allarme sembra rientrare: ritorna tra i pali rossoneri, indossando nuovamente i guanti.

Ma è un fuoco di paglia perché alla fine il francese dovrà desistere anche per il bene della propria squadra: il tempo però di compiere un intervento assolutamente prodigioso per mettere il proprio punto esclamativo sulla propria – fugace – prestazione. Che dura l'arco di 21 minuti: è in quel momento infatti, che si decide per il cambio. Dentro Sportiello, fuori Maignan il cui problema adesso dovrà essere verificato per capire l'entità e l'eventuale stop.