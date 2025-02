Infortunio di Cambiaso, quando tornerà in campo con la Juventus: è in dubbio per l’Inter

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Non c'è ancora una data certa per il ritorno in campo di Andrea Cambiaso. Il giocatore ha saltato quattro partite consecutive con la Juventus a causa di un problema alla caviglia che lo tormenta dal mese di dicembre e che non sembra essersi ancora risolto: Thiago Motta non può contare su di lui dallo scorso 29 gennaio e probabilmente non potrà convocarlo neanche nel big match di sabato contro l'Inter, una partita in cui servirà l'aiuto di tutti i titolarissimi per non lasciare punti per strada.

La formazione è praticamente stilata, ma nel ruolo del terzino c'è ancora un punto interrogativo. Riuscirà a recuperare? Non c'è grande ottimismo nella risposta e tutto dipenderà dagli ultimi allenamenti che saranno in grado di determinare a che punto è il suo percorso di recupero. Ma, per essere totalmente realistici, Cambiaso ha molte possibilità di tornare in campo solo nel ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV che gli concederanno qualche giorno in più per rimettersi in forma.

Quando tornerà Cambiaso

Da due settimane sta svolgendo lavoro personalizzato per cercare di superare il problema alla caviglia che a dicembre lo ha tenuto fuori dai giochi per circa 15 giorni. La "modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra" si è ripresentata e lo ha fermato nelle ultime quattro partite consecutive, anche se la Juventus in campo non ha risentito tanto della sua assenza. Adesso però ci saranno diverse partite decisive e Thiago Motta preferirebbe contare su di lui per dare più solidità alla sua squadra. Per il momento però non c'è certezza riguardo al suo ritorno in campo.

Difficile che possa giocare contro l'Inter, molto più probabile invece una convocazione per la trasferta in Olanda contro il PSV per il ritorno dei playoff della Champions League. Tutto dipenderà dagli ultimi allenamenti in vista dei nerazzurri: se dovesse tornare in gruppo oggi allora l'allenatore potrebbe pensare di portarlo almeno in panchina contro l'Inter, anche se non verrebbe comunque rischiato dal 1′ per evitare brutte ricadute in un periodo cruciale.