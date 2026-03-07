Cuadrado fischiato e insultato in Juve-Pisa: “Uomo di m***a”. Non gli hanno perdonato una cosa

Juan Cuadrado fischiato e insultato all’ingresso in campo in Juventus-Pisa. I tifosi bianconeri non gli hanno perdonato il passaggio all’Inter dopo l’addio alla Vecchia Signora.

Juan Cuadrado fischiato e insultato all'ingresso in campo in Juventus-Pisa. Il calciatore colombiano è stato accolto dal coro della curva dell'Allianz Stadium: "Cuadrado uomo di m…, Cuadrado uomo di m…". Non gli hanno perdonato il passaggio all'Inter dopo l'addio a parametro zero e la reazione alla prima apparizione a Torino da ex ha portato a questa reazione.

Quando lo speaker ha chiamato il suo nome per la sostituzione, dagli spazi è partita la prima bordata di fischi che si è riprodotta ogni volta che Cuadrado ha toccato il pallone. Il numero 11 del club toscano è entrato pochissimo nel match, visto che la Juventus poco dopo il suo ingresso ha siglato il secondo e il terzo gol chiudendo la sfida.

Il pubblico non ha dimenticato il trasferimento del colombiano all’Inter dopo la sua esperienza a Torino, una scelta che aveva già fatto discutere al momento dell’addio. Per anni Cuadrado è stato un idolo e un benamino dei tifosi bianconeri e vederlo vestire (e vincere) con la maglia nerazzurra ha creato un sentimento di repulsione e rimozione in una larga fetta della tifoseria juventina.

