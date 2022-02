Inferno a Bilbao, assalto e lancio di oggetti: momenti di terrore per il Real Madrid Scene terribili in Coppa del Re in occasione della sfida tra l’Athletic Bilbao e il Real Madrid, con la squadra di Ancelotti che ha ricevuto un’accoglienza terribile ed è stata poi eliminata dal torneo.

A cura di Marco Beltrami

Foto Twitter @SQuirante

In Spagna con il campionato fermo, è tempo di concentrarsi sulla Coppa del Re. In programma questa sera due sfide valide per i quarti di finale, ovvero Real Sociedad-Betis Siviglia e Athletic Bilbao-Real Madrid. Il match del San Mames era uno dei più attesi, ma non è iniziato sotto i migliori auspici. Il motivo? Un’accoglienza davvero da dimenticare per la formazione ospite, che ha vissuto momenti davvero terribili, rischiando anche grosso. E chissà se questo ha poi influito sulla prestazione, con i padroni di casa che si sono imposti 1-0

Il tifo basco non ha perso occasione per dimostrare ancora una volta il suo calore, anche se questa volta i sostenitori dell’Athletic Bilbao sono andati veramente oltre. In tantissimi si sono ritrovati in strada nei pressi dello stadico, per dare il proprio sostegno alla formazione di casa e aspettare anche il pullman della compagine ospite. Quando quest’ultimo è arrivato, si è scatenato l’inferno. I sostenitori del Bilbao hanno iniziato a lanciare di tutto verso il mezzo, compresi anche alcuni oggetti contundenti.

I video di Sergio Quirante cronista spagnolo de El Golazo De Gol, sono emblematici e mostrano scene di guerriglia, con gli agenti di polizia che hanno dovuto faticare e non poco per mantenere a distanza il pubblico di casa per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Nelle immagini si vedono anche chiaramente delle bottiglie di vetro che si sono infrante contro i vetri del mezzo. Un finestrino è andato in mille pezzi, mettendo a rischio l'incolumità dei calciatori all'interno, che hanno vissuto dei momenti concitati.

Scene davvero terribili, che hanno rovinato l'atmosfera magica della Coppa del Re. Non è la prima volta che a Bilbao succedono queste cose, solo pochi giorni fa, il 19 gennaio, anche l'autobus dell'Atletico Madrid era stato fatto oggetto di una vera e propria "sassaiola" in occasione della trasferta della formazione di Diego Simeone sul campo dell'Athletic. E ora ci risiamo, e le autorità calcistiche spagnole ora potrebbero provvedimenti. La serata iniziata male per il Real è poi finita anche peggio a causa del gol nel finale di Berenguer che ha eliminato le merengues dal torneo.