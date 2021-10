Incubo Traoré, l’infortunio è stato tremendo: “Ginocchio ancora gonfio, ci vorrà un anno” Lassina Traoré ha rimediato un gravissimo infortunio al ginocchio in occasione del match di Champions League tra il suo Shakhtar Donetsk e l’Inter di Champions League. Non arrivano buone notizie per il centravanti del Burkina Faso, che sarà costretto ad uno stop molto lungo. Arrivederci alla prossima stagione.

A cura di Marco Beltrami

Passano i giorni e le notizie su Lassina Traoré sono tutt'altro che incoraggianti. Il giovane attaccante del Burkina Faso, che ha rimediato un bruttissimo infortunio nel corso della sfida di Champions League tra il suo Shakhtar e l'Inter, rischia seriamente di restare fermo addirittura un anno. Il problema al ginocchio è molto grave e il capo dello staff medico del club ucraino, nella sua ultima intervista ha fatto il punto della situazione che è preoccupante. Una brutta perdita per mister Roberto De Zerbi.

Lassina Franck Traoré, talentuoso attaccante africano, aveva iniziato la sua stagione con lo Shakhtar, che lo aveva prelevato dall'Ajax, nel migliore dei modi. 9 gol in 14 partite per il classe 2001, che nella sfida contro i nerazzurri è uscito in barella a causa di un infortunio shock. Dopo un contrasto, il ginocchio destro di Traoré è finito sotto il corpo di Dumfries, con una torsione innaturale. L'entità del problema fisico è sembrata subito grave e infatti le prime diagnosi non hanno fatto presagire niente di buono e un lunghissimo stop.

Ai microfoni di Shakhtar News, il capo dello staff medico della formazione di Donetsk, ha fatto il punto della situazione. Il dottor Arthur Leonidovich ha parlato della natura dell'infortunio di Lassina Traoré, rimandando il suo ritorno in campo alla prossima stagione: "Traoré ha una lesione grave, le strutture dell'articolazione del ginocchio sono danneggiate". L'operazione chirurgica è inevitabile, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno: "Ci vuole tempo perché il gonfiore diminuisca, in modo che ci sia una flessione sufficiente dell'articolazione del ginocchio. L'infortunio è molto grave". Purtroppo le tempistiche sono preoccupanti e potrebbero estendersi fino a a 12 mesi: "Il recupero di Traoré può richiedere da 9 mesi a un anno".