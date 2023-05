Incubo Kluivert, ladri incappucciati irrompono in casa e picchiano la compagna: colpo da 160mila euro Tre uomini incappucciati hanno approfittato dell’assenza di Justin Kluivert, ex Roma attualmente al Valencia, per una brutale rapina. A farne le spese la compagna del giocatore.

A cura di Marco Beltrami

Justin Kluivert e la sua famiglia sono sotto shock. La casa del calciatore olandese del Valencia che ha un passato nella Roma è stata assalita da alcuni rapinatori che hanno agito in modo brutale. Presa di mira la compagna dell'attaccante che è stata addirittura picchiata dai malviventi che hanno approfittato dell'assenza del figlio della grande gloria Patrick per agire quasi indisturbati portando via un bottino importante.

I fatti sono avvenuti mercoledì in pieno pomeriggio. Tre uomini incappucciati hanno prima seguito e poi aggredito la donna mentre portava a spasso il cane, vicino alla loro abitazione in un noto quartiere residenziale di Valencia. Dopo aver intimidito e picchiato la compagna del calciatore, sono entrati nella casa dei due e hanno rubato denaro, gioielli e altri effetti personali. Un bottino, secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine, di circa 160mila euro.

Lady Kluivert è ovviamente sconvolta per l'accaduto e ha riportato ferite lievi. È stata lei a chiamare la sicurezza e la guardia civile dopo che i ladri erano andati via. Subito sono partite le indagini, anche grazie all'ausilio delle telecamere presenti nella zona. Difficilissimo risalire all'identità dei malviventi, che avevano organizzato tutto nei dettagli, agendo quasi indisturbati sotto la luce del sole.

Quella dei furti nelle case dei calciatori in Spagna è una vera e propria piaga, e quello di Kluivert è solo l'ultimo furto di una lunga serie. Basti pensare al caso dell'ex Milan Castillejo o a quello dell'ex Sampdoria Mustafi, con il primo che postò le immagini della casa messa a soqquadro e il secondo che si vide portar via un bottino da circa un milione di euro.

Stando a quando riportato da ElDesmarque Valencia, Justin Kluivert dopo essersi assicurato delle condizioni della compagna ha deciso di non tornare a Valencia. Infatti il ragazzo che era al seguito della sua squadra per la partita contro il Maiorca non ha voluto lasciare il gruppo, conoscendo l'importanza della partita in chiave salvezza. Una dimostrazione di attaccamento alla maglia notevole per l'ex Roma che sarebbe felice di restare nei "pipistrelli", se il Valencia riuscisse a convertire il suo prestito in acquisto a titolo definitivo.