Incredibile record in Ligue 1 durante Clermont-Lens: Openda fa tripletta in quattro minuti Lois Openda ha messo a segno una tripletta in soli 4 minuti e 42 secondi nella vittoria del Lens in casa del Clermont. L’attaccante del belga ha battuto un record che durava da 18 anni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lois Openda l'avevamo conosciuto durante la sessione di calciomercato estiva quando il Milan aveva messo gli occhi sul gioiello belga classe 2000. L'attaccante, da luglio scorso in forza al Lens, si è messo incredibilmente in mostra nella Ligue 1 francese questo pomeriggio con un record assolutamente singolare. Nella vittoria per 4-0 in casa del Clermont, i giallorossi hanno visto andare in rete Openda per ben tre volte. Nulla di dire se non che questa tripletta sia stata realizzata in soli 4 minuti e 42 secondi.

Si tratta del gol più veloce nella storia della Ligue 1. Openda ha inoltre realizzato questa tripletta con il piede sinistro nonostante usi abitualmente il destro e questo è abbastanza raro da sottolineare. Il belga è stato servito per la prima volta con un assist da Fulgini, e ha infilato perfettamente la palla tra le gambe del portiere del Clermont al 31esimo. Openda dopo poco tempo è riuscito anche a recuperare palla e segnare la doppietta al 34esimo. Poco dopo il giocatore ha rubato palla davanti al portiere avversario, con una nuova conclusione col piede sinistro al 35esimo mettendo a segno la tripletta da record.

In Francia hanno sottolineato come Openda sia stato in grado di battere il record di Matt Moussilou, autore di tre gol in 4 minuti e… 34 secondi con il Lille contro l'Istres (8 -0), il 2 aprile 2005. La performance del giocatore congolese è durata dunque 18 anni. In estate il giocatore ha convinto il Lens ad acquistarlo dal Bruges per quasi 10 milioni pur portarlo in Francia: "E' un talento, vedrete" avevan detto e dopo qualche mese sembra proprio che il prezzo del giocatore sia già aumentato. Se il Milan volesse investire su di lui la prossima estate dovrà quantomeno mettere sul piatto una cifra pari a 20 milioni.

Nel frattempo è il Lens a goderselo e dopo questa giornata ancora di più. Openda si è portato a quota 12 gol in 26 partite segnando la seconda tripletta in stagione dopo quella già messa a segno il 28 ottobre scorso contro il Tolosa. Il Lens con questa vittoria si è portato a quota 54 punti in classifica al terzo posto a una sola lunghezza dal Marsiglia secondo che ormai ha una distanza di 10 punti dal PSG assoluto protagonista del campionato e che si avvia all'ennesima vittoria schiacciante della Ligue 1.