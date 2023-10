Incredibile Boca, in finale di Copa Libertadores senza mai vincere al 90′: l’eroe è Romero, ex Samp In finale di Copa Libertadores 2023, dopo i brasiliano del Fluminense si qualificano gli argentini del Boca Juniors. Con una particolarità: nella fase ad eliminazione non hanno mai vinto al 90′ ma sempre ai calci di rigore. Dove l’ex Samp (e Venezia) Sergio Romero è stato insuperabile.

Se non è un record, poco manca perché il Boca Juniors, fresco finalista della Copa Libertadores 2023 ha conquistato questo prestigioso traguardo con un cammino tutto particolare nella fase degli scontri diretti. Dove non ha mai vinto al 90′ e ha sfruttato al meglio la classica lotteria dei rigori dove si è giocato una carta assolutamente vincente: Sergio ‘Chiquito' Romero.

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 ottobre in Sudamerica si è disputato l'ultimo atto di semifinale per stabilire chi il prossimo 4 novembre al Maracanà di Rio de Janeiro alzerà al cielo la Copa Libertadores 2023. Una sfida riservata all'eterno confronto tra Argentina e Brasile con il calcio verdeoro rappresentato dal Fluminense, che ha avuto la meglio sui connazionali dell'Internacional, e quello argentino che vedrà il Boca Juniors presente, dopo aver fermato i brasiliani del Palmeiras.

Per il ‘Flu' la doppia sfida ha visto la superiorità degli uomini di Diniz che nel match di andata davanti ai propri tifosi hanno pareggiato 2-2 per poi andare a conquistare la finale da corsari, vincendo 2-1 sull'Internacional al José Pinheiro Borda di Porto Alegre. Decisiva la straordinaria rimonta finale, definita dai gol di John Kennedy e di Cano che hanno ribaltato il match nei minuti finali tra l'81' e l'87'.

Per il Boca, invece, non è stato sufficiente il gol siglato da Edinson Cavani al 23′ del primo tempo, il suo primo in Libertadores in maglia xeneise: il matador ha aperto le danze a favore degli argentini, poi rimontati dal Palmeiras al 73′ da Joaquin Piqueres che ha riportato il match sul perfetto equilibrio. Un equilibrio che ha ricalcato anche quello dell'andata, quando la gara si concluse sullo 0-0 e che ha costretto le due squadre a giocarsi l'accesso alla finale ai calci di rigore. Dove ha esulato il Boca.

Ma la doppia sfida di semifinale che si è conclusa ai calci di rigore non è stato un caso: il Boca Juniors superata la fase a gironi della Copa Libertadores, ha affrontato la fase ad eliminazione diretta conquistando la finalissima senza mai vincere una partita nei 90 minuti regolamentari. Agli ottavi di finale dopo un pareggio a reti inviolate in casa degli uruguagi del Nacional, ha pareggiato 2-2 in casa per poi vincere dal dischetto e passare ai quarti. Dove la situazione si è ripetuta puntualmente anche contro il Racing Club: nel derby tutto argentino, il Boca ha rimediato un doppio 0-0 per poi trionfare ancora una volta dagli undici metri. Fino all'epilogo identico con il Palmeiras.

Così, il vero eroe degli xeneises è stato un preciso giocatore, dimostratosi sempre decisivo nel momento del bisogno: Sergio ‘Chiquito' Romero, portiere classe 1987 in grado di fare sempre la differenza di fronte agli avversai sui calci di rigore. Il Nacional ha fallito due rigori su 4, il Racing ne ha segnato solamente 1 su 3, infine il Palmeiras si è visto parare altri due rigori. Uno ‘score' impressionante per Romero.

Una ‘vecchia conoscenza‘ anche del nostro calcio perché vanta un passato in Serie A. In primo piano tra il 2011 e il 2015 quando vestì i colori della Sampdoria, con una piccola parentesi al Monaco. Poi, anche con i colori del Venezia, nella stagione 2021-2022 con i lagunari neopromossi, dopo aver ricoperto il ruolo di secondo nello United tra il 2015 e il 2019. Dal 2023, da svincolato, è ritornato in patria, in forza al Boca Juniors e adesso ha conquistato quasi praticamente da solo la finale di Copa Libertadores, diventando un vero e proprio eroe per gli xeneises.