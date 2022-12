Incita alla violenza i tifosi, presidente squalificato: “Picchiate gli arbitri, pago io le multe” Il presidente incitava i tifosi a scagliarsi contro gli arbitri dopo aver perso una partita e a non preoccuparsi per le sanzioni. Risultato? È stato squalificato per 2 anni.

A cura di Vito Lamorte

"Un grammo di buon esempio vale più di un quintale di parole". Sono queste le parole di San Francesco di Sales, vescovo cattolico francese, che si dedicò soprattutto alla predicazione prediligendo il metodo del dialogo nel 1500. Un discorso assolutamente condivisibile ma che, probabilmente, non ha trovato riscontri nel percorso di formazione del presidente del FC Kasombo, club di Seconda Divisione del Congo.

L'amministratore delegato della squadra africana, Kazadi Numbi, ha incoraggiato i suoi tifosi a scagliarsi contro gli arbitri dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Ecofoot Katumbi: "Colpite gli arbitri. Ho i soldi, pagherò le multe"

Ad ogni azione violenta corrisponde una sanzione e per questo al presidente del Kasombo è stato sanzionato per gli incidenti avvenuti allo stadio Mazmebe. Per aver incitato alla violenza Kazadi è stato squalificato per un periodo di due anni, con una multa di 1.500 dollari e gli è stato vietato l'accesso a qualsiasi impianto sportivo.

Sospeso per un anno anche il sottosegretario del club, Musasa, e oltre alle sanzioni personali il club ha ricevuto altri provvedimenti disciplinari: il Football Club Kasombo dovrà pagare i danni causati allo stadio e una multa di 20.000 dollari oltre alla partita persa. La brutta frase che incitava alla violenza si è rivelata molto costosa per il presidente Kazadi Numbi.

Una vicenda tremenda che ha, chiaramente, suscitato un certo scalpore in Congo e in tutto il continente. Non è la prima volta che si verificano queste situazioni e non sarà l'ultima, non solo in Africa: nei campi delle categorie minori del nostro paese si leggono episodi simili molto spesso. Lo sport dovrebbe essere veicolo di valori sempre, non soltanto quando si vince: purtroppo molti non la pensano così e quando le cose non si mettono bene si sentono autorizzati a poter fare tutto, dimenticando che le nuove generazioni ci osservano.