video suggerito

Incidente stradale per Lee dopo la partita col Bolton: il calciatore è stato portato subito in ospedale Il centrocampista della squadra inglese del Wrexham, Elliot Lee, è stato portato in ospedale ieri sera dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale dopo la partita di Coppa contro il Bolton. Il club ha fatto sapere che Lee fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il centrocampista del Wrexham, Elliot Lee, è stato portato in ospedale ieri sera dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale. Il trentenne è rimasto coinvolto in uno scontro tra due auto mentre tornava a casa dopo aver giocato la partita di Coppa contro il Bolton. In un comunicato del club si legge: "Il Wrexham AFC può confermare che ieri sera, dopo la partita del Vertu Trophy contro il Bolton Wanderers, un giocatore della prima squadra (Elliot Lee) è stato coinvolto in un incidente stradale mentre tornava a casa".

La nota del club rende noto quanto accaduto nel dettaglio anche se fortunatamente per il giocatore si escludono guai peggiori: "L'incidente ha coinvolto un'altra vettura e ha provocato il trasporto in ospedale dei conducenti di entrambe le vetture. I servizi di emergenza sono arrivati ​​rapidamente sul luogo dell'incidente e il Club desidera ringraziarli per la loro pronta risposta e azione. Il giocatore non ha riportato ferite gravi, mentre il conducente dell'altro veicolo è in cura. Il Club per il momento non rilascia ulteriori commenti".

Il Wrexham, che dal 2021 è di proprietà degli attori Rob McElhenney e Ryan Reynolds e che sotto la doppia presidenza ha intrapreso una rapida scalata della piramide calcistica inglese, passando dalla quinta alla terza serie, sottolinea come in questo momento si escludano gravi ripercussioni sul giocatore dopo l'incidente. Lee, che ieri sera era in campo nella vittoria del Wrexham per 1-0 col Bolton, è anche il figlio dell'ex stella della Premier League Rob Lee, che ha giocato per il West Ham e il Newcastle e ha collezionato 21 presenze con la nazionale inglese. Elliott invece oggi è il capocannoniere del Wrexham con sette gol in League One.

L'altro giocatore del Wrexham, McClean, fu vittima anche lui di un incidente il mese scorso

Nelle ultime settimane inoltre il Wrexham ha vissuto un altro spavento simile dato che anche l'esterno della squadra gallese, James McClean, era rimasto vittima di un incidente stradale il mese scorso. Il trentacinquenne fu coinvolto in un incidente stradale mentre si recava ad un allenamento e, una volta arrivato al centro sportivo, fu sottoposto a controlli medici.