In Milan-Bologna Massa conferma il rigore senza andare al VAR: contatto dubbio, immagini non chiare Episodio più che contestato nel finale di primo tempo di Milan-Bologna quando c'è un contatto in area rossoblù tra Kjaer e Fergusson. Massa è sicuro e non va al monitor scatenando la furia di Thiago Motta, espulso. Restano però tanti dubbi.

In Milan-Bologna episodio caldissimo sul risultato di 1-0 per i rossoblù di Thiago Motta che si vedono fischiare un rigore contro, contestatissimo. Massa vede un fallo in area da parte di Ferguson che tocca sul volto Kjaer che con la testa ha provato a colpire la palla. Un episodio che non è chiaro con il difensore rossonero che, nel tentativo di anticipare l'avversario abbassa molto il capo. Ma per l'arbitro non ci sono dubbi: è gioco pericoloso del giocatore del Bologna.

Dal dischetto si presenta Giroud che, però sbaglia il tiro dagli 11 metri poco dopo che Thiago Motta è stato espulso per veementi proteste nei confronti del direttore di gara. Il motivo è che Massa non ha voluto confrontarsi al VAR rivedendo l'episodio contestato e che anche dai diversi replay sembra davvero al limite, con molti dubbi sulla fallosità dell'intervento che ha scatenato l'ira del Bologna.

Il contatto in area c'è ma è anche evidente il tentativo di Kjaer di anticipare proprio Ferguson gettandosi sul pallone e abbassando molto la testa. Motivo per cui per il Bologna il tentativo del centrocampista rossoblù non è da considerarsi falloso vista la dinamica dell'azione. Che avrebbe richiesto almeno la verifica alla moviola, rivedendo l'episodio al monitor, cosa che l'arbitro Massa non ha fatto, confermando la propria decisione iniziale. Proprio per questo, prima del tiro dal dischetto, è successo il finimondo.

Ad avere la peggio è stato il tecnico del Bologna, Thiago Motta che pretendeva che si andasse al VAR a rivedere un'azione più che dubbia, convinto che non fosse fallo e che le immagini gli avrebbero dato ragione. Parole di troppo e rosso diretto con l'allenatore dei rossoblù costretto ad abbandonare subito il match. Per un episodio che farà ancora una volta discutere questa volta per il non intervento del VAR.