In curva spunta Putin col cappio al collo, indossa la maglia di una squadra: coreografia shock Vlamidir Putin col cappio al collo e con la maglietta di una squadra di calcio addosso: l’immagine shock è stata esposta oggi in curva.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre la guerra in Ucraina porta alla luce atrocità sempre più disumane, i tifosi del Legia Varsavia decidono di far sapere con grande impatto visivo cosa pensano della persona che ha dato il via alla tragedia che segnerà il mondo per molti anni a venire: durante il match che ha visto la squadra della capitale impegnata sul campo della capolista Lech Poznan, i sostenitori ospiti hanno esposto un enorme striscione recante l'immagine di Vladimir Putin con un cappio al collo.

Una coreografia shock che tuttavia non si spiega solo col disprezzo politico ed umano per il leader del Cremlino, ma ha anche una motivazione di faziosità sportiva: nell'immagine esposta, Putin infatti indossa una maglietta dello Spartak Mosca, squadra con i cui sono gemellati gli hooligans del Lech Poznan, avversari odierni del Legia. Lo striscione è stato calato durante il primo tempo del match, poi terminato col punteggio di 1-1.

La sfida tra Lech Poznan e Legia Varsavia è una classica del calcio polacco ed anche oggi, nonostante il Legia sia attualmente solo nono nella classifica della massima serie, la gara è stata seguitissima, con quasi 40mila spettatori sugli spalti. C'era grande attesa per le coreografie e se i tifosi del Lech hanno coperto un'intera tribuna con un gigantesco striscione con la sigla "NSNP", che significa "Non mollare mai", i sostenitori del Legia – presenti in 2000 in trasferta – hanno tirato fuori a sorpresa il volto di Putin, a coprire l'intero spicchio dello stadio loro riservato. Un'immagine fortissima, un pugno nello stomaco, che è ben presto diventata virale facendo il giro del mondo.