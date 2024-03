In Brasile una stella del porno vuole diventare arbitra di calcio: ”È il mio sogno da sempre” Elisa Sanches vuole lasciare il porno per diventare un’arbitra di calcio: l’attrice brasiliana, con quasi 2.000.000 di follower su Instagram, ha dichiarato di voler lasciare il suo attuale lavoro per coronare il suo sogno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Elisa Sanches dal cinema porno al campo di calcio. L'attrice brasiliana di film per adulti, con quasi 2.000.000 di follower su Instagram, ha ammesso di voler lasciare il suo attuale lavoro per diventare un'arbitra di calcio. Queste le sue dichiarazione a UOL: "La mia più grande paura sono i pregiudizi in campo. È l'unica cosa che mi frena in questo momento".

La stella del porno brasiliano vive a Rio de Janeiro e ha spiegato che intende continuare la sua registrazione alla Federcalcio statale di Rio (FERJ): "È sempre stato il mio sogno da bambina, ma la vita me lo ha fatto dimenticare. Ho deciso che questo anno mi sarei iscritto e finalmente avrei iniziato il corso per diventare arbitro di calcio. Mi sento preparata e in buona forma fisica per scendere in campo. Vedo un futuro brillante come arbitro. Voglio studiare molto per gli esami e superarli al primo tentativo".

L'attrice ha già esperienza su un campo di calcio, dato che nel 2020 è stato incaricato di dirigere una partita di calcio di beneficenza nella città di Queimados, nello stato di Rio de Janeiro, che aveva lo scopo di raccogliere cibo per diversi enti di beneficenza indeboliti dalla pandemia di COVID-19.

Questo il ricordo di Elisa Sanches di quel giorno: "Ricordo con grande affetto questo giorno speciale della mia vita. Stavo realizzando un sogno, anche se non ufficialmente, ma ho potuto provare sul campo cosa significa essere un arbitro".

Sanches ha proseguito così il suo intervento: "Sarebbe un sogno diventato realtà (diventare arbitro professionista). Confesso che a volte mi chiedo se giocatori e pubblico mi rispetterebbero. Sono una donna e una ex pornostar, quindi devo essere preparata a tutto ma comunque sono molto emozionata. Ho già fatto il mio primo passo, ovvero scegliere la mia scuola e chi curerà le mie finanze".

Se dovesse realizzare il suo sogno, Elisa Sanches diventerebbe la prima attrice di film porno a diventare arbitra di calcio.