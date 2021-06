Il Comandante è già in sella, la Lazio è la sua nuova casa anche se si aspetta che ci sia l'ufficialità ‘formale' dopo l'intesa totale arrivata con il Presidente Lotito che ha chiuso in modo burrascoso la sua avventura con Simone Inzaghi dopo 11 anni e ha intenzione di rilanciare un progetto ancor più vincente. Intanto Maurizio Sarri studia le mosse di mercato per creare una Lazio a sua immagine e somiglianza, col ‘sarrismo' contrapposto in Capitale allo ‘Special One' giallorosso. E per farlo sta lavorando per richiamare a sè alcuni giocatori con cui ha già lavorato.

Il tecnico toscano sta verificando cosa si possa fare stando nei parametri di Lotito e Tare: con il suo staff valuta le situazioni tecniche visto che il contratto inoltrato tramite pec dal presidente Lotito sembra essere stato approvato senza ripensamenti. Sarri ragiona già da laziale analizzando la Lazio che verrà, pensando a come poterla creare a sua immagine, sul mercato.

Sarri, però, sa che non sarà facile perché da un lato dovrà tamponare le eventuali richieste di Inzaghi dall'Inter dove potrebbero arrivare alcuni giocatori (ad esempio Caicedo), dall'altro starebbe ricontattando alcuni suoi vecchi pupilli tra Londra e Napoli.

In chiave Chelsea, uno in particolare è tornato alla ribalta nelle ultime ore e si tratta di Marcos Alonso, titolare nel 4-3-3 di Sarri nell’anno alla guida dei Blues. I due, hanno lo stesso agente. Sempre dai Blues piace molto Ruben Loftus Cheek. Classe 1996, inglese, centrocampista di quantità, incontrista e con una buona tecnica. Ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Fulham (31 partite giocate) ma è legato molto a Sarri: sotto di lui Loftus Cheek ha vissuto la sua migliore annata da professionista con 40 presenze e 10 gol nella stagione 2018-2019.

Il tecnico ha richiesto rinforzi sul mercato anche in chiave ‘Napoli': Il primo nome è quello di Hysaj, svincolato dai partenopei, è un fedelissimo di Sarri e può giocare sia a destra che a sinistra in difesa. L'altro è Maksimovic, anche lui svincolato dal Napoli, sempre per rafforzare il reparto arretrato dei capitolini