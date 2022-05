Immobile insultato in diretta, figuraccia sulla TV inglese: “Ci scusiamo con chi parla italiano” Ciro Immobile è stato preso di mira da un tifoso presente vicino ai microfoni in Spezia-Lazio. Insulti finiti in eurovisione, per l’imbarazzo dei telecronisti.

A cura di Marco Beltrami

Serata da incorniciare per la Lazio al Picco. La squadra di Sarri si è riscattata dopo la sconfitta interna con il Milan, trovando una bella vittoria di carattere sullo Spezia in pieno recupero. Decisiva la rete di Acerbi nel recupero, viziata però da una presunta posizione irregolare del difensore. Un successo che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa all'Europa dei capitolini. Fondamentale come sempre Ciro Immobile, che non ha vissuto una serata facile a livello ambientale.

Il bomber campano ha timbrato il cartellino del gol anche contro lo Spezia. Buona prestazione e rete su calcio di rigore per l’attaccante che è andato a segno per la 4a partita di fila in Serie A, con la sesta marcatura. Immobile dunque si sta riscattando a suon di gol, dopo la delusione e le critiche per quanto accaduto in Nazionale, con il flop azzurro e la mancata qualificazione ai Mondiali. Al Picco, il calciatore è stato preso di mira dai tifosi di casa, che si sono fatti sentire anche con qualche insulto di troppo.

Un sostenitore letteralmente scatenato ha bersagliato Immobile con parole offensive. Il tifoso bianconero posizionato nei pressi dei microfoni si è fatto sentire al momento della battuta del calcio di rigore concesso alla Lazio sul risultato di 1-0 per gli avversari. Insulti con accento genovese ("Immobile pezzo di m***a") e anche una cattiveria, per provare a destabilizzarlo. L'uomo infatti ha fatto riferimento anche al fallimento di Immobile in occasione dei playoff mondiali: "Non hai fatto gol contro la Moldavia". Il terminale offensivo della Lazio però non si è lasciato distrarre e ha bucato Provedel.

Il feed delle immagini, con tanto di audio, è lo stesso che viene trasmesso anche in Inghilterra e negli altri Paesi. Le frasi urlate dagli spalti a Immobile sono dunque andate in onda anche all'estero e il telecronista imbarazzato ha provato a metterci una pezza. Al momento del rigore, il britannico ha detto ironicamente: "Qualcuno porti il microfono lontano da quel tipo". Di fronte agli insulti reiterati nel corso della gara, ecco le scuse: "Ci scusiamo con chi capisce l’italiano". Una brutta figura in eurovisione.