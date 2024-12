video suggerito

Immobile e il Besiktas risucchiati dalla crisi in Turchia: non vincono da cinque partite Il Besiktas non sa più vincere e Immobile fatica a segnare: l’ex Lazio è stato protagonista di un solo gol dalla fine di ottobre a oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avventura di Ciro Immobile con il Beskitas procede con qualche turbolenza. Se l'arrivo in Turchia era stato soddisfacente, con numeri perfettamente in linea rispetto alle passate stagioni, da qualche mese il rendimento dell'attaccante è calato così come quello di tutta la squadra che fa molta fatica a stare agganciata al vertice alle altre big del campionato. L'ultima partita è stata l'emblema di questo momento di difficoltà: la squadra dell'italiano si è ritrovata a rincorrere l'Hatayspor rosicchiando un pareggio fondamentale per restare a galla.

Immobile fatica in Turchia

Nell'ultimo periodo le cose non stanni girando per il verso giusto per l'ex attaccante della Lazio che è calato drasticamente. Dalla fine del mese di ottobre ha segnato soltanto un gol, quello nel pareggio contro l'Hatayspor che pochi minuti prima dell'intervallo. Per il resto c'è poco o nulla, in netta controtendenza rispetto all'avvio di stagione: nelle prime 9 partite di campionato Immobile aveva segnato 8 gol, di cui due doppiette, e tutto sembrava andare a gonfie vele.

Ma da quando è entrato in questo digiuno anche tutta la squadra fa fatica. Il Besiktas cammina con un passo completamente diverso rispetto alle grandi di Turchia che hanno dato vita a una lotta la vertice esclusiva, dove la squadra di Immobile può solo restare a guardare dal basso del quinto posto. Con il pareggio di oggi sono cinque le partite consecutive senza vittoria, una striscia lunga e preoccupante che fa tirare aria di crisi.

Il treno per il titolo è quasi perso, soprattutto perché non si riesce a trovare soluzione a questo appiattimento. Nelle ultime 5 gare giocate sono arrivate ben tre sconfitte con 10 gol subiti in totale, un numero altissimo che denota forti problemi in difesa che si uniscono alla carenza che ha colpito l'attacco nelle ultime uscite.