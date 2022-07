Ilya ha 6 anni e ha perso i genitori nei bombardamenti su Mariupol: squilla il telefono, è Modric Luka Modric fa una sorpresa ad un bambino di 6 anni che ha perso i genitori durante i bombardamenti russi e lo chiama su FacTime.

A cura di Vito Lamorte

Sono passati 131 giorni, ormai, dall'invasione russa in Ucraina. La guerra va avanti e l'epilogo sembra essere ancora lontano. Prima le storie legate al conflitto avevano un'impatto maggiore mentre ora l'interesse appare già scemato ma la situazione non è affatto migliorata. Anzi. Intanto il mondo del calcio continua a mobilitarsi per dare una mano alla popolazione ucraina e soprattutto ai bambini che stanno vivendo questo momento terribile.

Ilya Kostushevych, sei anni, ha perso entrambi i genitori in seguito all'invasione russa dell'Ucraina e da allora è stato accolto da Volodymyr e Maria Bespaliy a Kiev. È un grande tifoso dello Shakhtar Donetsk e vorrebbe giocare a calcio da grande. Per questo motivo la leggenda del club ucraino e attuale dirigente, Darijo Srna, gli ha fatto una sorpresa e ha organizzato una video chiamata con Luka Modric. Inizialmente Ilya non si aspettava di trovarsi davanti il calciatore del Real Madrid e durante la chiamata ha mostrato la sua timidezza, oltre alla gioia di essere in comunicazione con il Pallone d'Oro del 2018.

Lo Shakhtar ha regalato a Ilya un kit e le scarpe per giocare e sta fornendo supporto finanziario ai suoi tutori per non fargli mancare nulla.

Modric è stato più che felice di condividere il suo tempo con una vittima della guerra perché sa bene cosa vuol dire, visto che l'ha vissuta in prima persona la sua infanzia in occasione della guerra d'indipendenza croata. Il nonno del calciatore del Real venne ucciso dai ribelli serbi che in seguito hanno bruciato la casa del centrocampista dopo che la sua famiglia è fuggita.

Subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina Luka Modric ha twittato così: "Sono cresciuto durante la guerra e non lo auguro a nessuno. Dobbiamo fermare queste sciocchezze in cui muoiono persone innocenti. Vogliamo vivere in pace. #StopWar".