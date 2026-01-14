Il West Ham dimezza gli stipendi in caso di retrocessione: la curiosa clausola inserita nei contratti

Il West Ham ha inserito una clausola di riduzione del 50% dello stipendio in caso di retrocessione dalla Premier League: questa scelta complica la campagna acquisti di gennaio e mettendo pressione su Nuno Espirito Santo, in enorme difficoltà di gestione della squadra e dell’ambiente Hammers.

Il West Ham si trova in una situazione delicata in Premier League, con la squadra attualmente 18ª in classifica e a soli sette punti dalla zona salvezza. La società londinese ha inserito nei contratti dei giocatori una clausola che prevede la riduzione del 50% degli stipendi in caso di retrocessione in Championship, una misura che, se attuata, avrebbe un impatto drammatico sul bilancio del club.

Secondo fonti interne citate da The Athletic, una discesa in seconda divisione potrebbe comportare una perdita fino al 75% dei ricavi finanziari del West Ham, mettendo a rischio la stabilità economica della società.

Questa clausola, già presente nei contratti dei giocatori da tempo, si rivela ora un ostacolo sul mercato. Convincere nuovi calciatori a trasferirsi a Londra è diventato complicato, soprattutto per ruoli chiave come il difensore centrale. Tra le opzioni al vaglio del club c’è Charlie Cresswell, in forza al Tolosa, ma il rischio retrocessione e la riduzione degli stipendi hanno rallentato le trattative.

Nonostante le difficoltà, il tecnico Nuno Espirito Santo resta fiducioso: “È un divario importante, ma non è finita. Dobbiamo continuare a crederci, lavorare duro e inseguire quella serie positiva di cui abbiamo bisogno. Crederemo e andremo avanti”, ha dichiarato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Nottingham Forest.

West Ham, stipendi dimezzati in caso di retrocessione

Il club ha supportato l’allenatore con acquisti mirati: Pablo Felipe, prelevato dal Gil Vicente per 20 milioni di euro, e l’attaccante Valentin ‘Taty' Castellanos dalla Lazio per circa 30 milioni di euro. Entrambi hanno accettato la sfida nonostante le incertezze contrattuali legate a una possibile retrocessione.

L’ultima vittoria in campionato del West Ham risale all’8 novembre contro il Burnley, e nelle 21 gare disputate finora sono arrivate ben 13 sconfitte, rendendo la rincorsa alla salvezza ancora più complessa.

Sabato prossimo gli Hammers affronteranno il Tottenham in una sfida cruciale per provare a ridurre il distacco dalla zona sicura: per Nuno Espirito Santo e i suoi giocatori ogni punto diventa fondamentale per mantenere la categoria e evitare una drammatica retrocessione, sia dal punto di vista sportivo che economico.