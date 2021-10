Il Watford ufficializza Claudio Ranieri sulle note di “Nessun dorma”: il video è da brividi Il Watford ha ufficializzato l’ingaggio per le prossime due stagioni di Claudio Ranieri in un modo assai speciale, con un video emozionale. Nello stesso sono state ripercorse attraverso le immagini, le tappe più belle della carriera del mister capitolino, con una colonna sonora particolare cantata da Andrea Bocelli.

A cura di Marco Beltrami

Le indiscrezioni delle scorse ore si sono trasformate in certezza. Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Watford. Il club inglese ha ufficializzato l'ingaggio dell'esperto mister capitolino sui suoi canali, con un benvenuto molto speciale. Per ripercorrere la carriera del tecnico, oltre alle parole, gli Hornets hanno optato per un suggestivo ed emozionante video sulle note di "Nessun dorma" cantata in un'occasione speciale da Andrea Bocelli.

Contratto di due anni per Claudio Ranieri con il Watford. Al mister italiano, assai apprezzato anche oltremanica, il compito di risollevare le sorti della squadra scivolata nella zona bassa della classifica. Per il classe 1951 si tratta della quarta esperienza in Premier League dopo quelle con Chelsea, Leicester e Fulham. Un'altra suggestiva avventura per Ranieri che nella scorsa annata aveva guidato la Sampdoria in Serie A. Il Watford oltre a presentare il suo nuovo manager alla solita maniera, ovvero con un comunicato in cui sono state ripercorse a parole le tappe della sua carriera, prima da calciatore e poi da mister, con tutti i risultati raggiunti, ha optato per un video estremamente emozionale.

Nelle immagini che si susseguono nel montaggio effettuato dal Watford viene rivissuta tutta la vita professionale di Ranieri. Il tutto con una colonna sonora molto speciale, ovvero il "Nessun dorma", cantato per l'occasione da Andrea Bocelli. Il tutto in un momento indimenticabile ovvero le celebrazioni per l'eccezionale e storico trionfo del suo Leicester in Premier League, una delle imprese sportive più importanti di sempre. Ecco allora un video a dir poco da brividi che si apre e si chiude con l'immagine del tecnico al fianco di quella di un'altra eccellenza italiana, della musica.