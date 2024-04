Il vincitore del prossimo Pallone d’Oro 2024: rimonta furiosa, Mbappé ora è dietro il favorito

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

L'epoca del Pallone d'Oro territorio di caccia esclusivo di Leo Messi e Cristiano Ronaldo, un periodo che dura dal 2008 con le due sole eccezioni rappresentate da Luka Modric (2018) e Karim Benzema (2022), sembra destinata a finire quest'anno, conseguenza del loro fine carriera in campionati meno competitivi come la Major League americana e la Saudi Pro League araba. Il Pallone d'Oro 2024 finirà nel salotto di qualcun altro, con due grandi favoriti in questo momento, quando mancano sei mesi alla proclamazione da parte di France Football nel prossimo ottobre a Parigi. E se fino a qualche tempo fa Kylian Mbappé era in cima alla lista dei bookmakers, in questo momento è Jude Bellingham il favorito – seppure di poco sul francese – per sollevare il più prestigioso premio calcistico individuale.

Jude Bellingham è stato eccezionale alla sua prima stagione col Real Madrid: 21 gol, 10 assist e tante magie

L'anno scorso Messi ha vinto il Pallone d'Oro per l'ottava volta, stabilendo un record difficilmente battibile e staccando decisamente Ronaldo fermo a cinque. Il 36enne fuoriclasse si è giovato del cambio di regolamento nell'attribuzione del trofeo, che adesso non prende più in considerazione i risultati conseguiti nell'anno solare ma quelli della stagione calcistica: dunque il capitano dell'Argentina ha potuto capitalizzare il trionfo della sua nazionale ai Mondiali in Qatar di fine 2022, riuscendo ad avere la meglio su Erling Haaland, nonostante il bomber norvegese avesse portato a casa lo storico Triplete col Manchester City.

Leo Messi col suo ottavo Pallone d'Oro vinto lo scorso anno

E proprio Haaland sembra già tagliato fuori quest'anno, dopo l'eliminazione dalla Champions League del City, che pure potrebbe vincere campionato e coppa nazionale. Troppo poco per il Pallone d'Oro, ed infatti i primi tre favoriti – allo stato attuale – sono ancora in corsa per vincere la massima coppa europea con i rispettivi club: Bellingham col Real Madrid, Mbappé col PSG e Harry Kane – protagonista di una stagione strepitosa dopo il suo approdo in Bundesliga in cui ha stracciato molti record – col Bayern Monaco.

Kylian Mbappé ha vinto il campionato e sta trascinando il PSG in Champions

L'attaccante dell'Inghilterra è terzo – abbastanza staccato dagli altri due – nelle preferenze dei bookmakers, ma le carte potrebbero essere rimescolate non solo dall'esito della Champions ma anche da quello dei prossimi Europei, che vedrà tutti e tre protagonisti attesissimi con le rispettive nazionali. Chi potrebbe inserirsi nella lotta è l'altro madridista Vinicius, mentre al momento sembrano lontani lo stesso Haaland e i suoi compagni nel City Rodri e Foden. A meno che Messi vincendo la Copa America da protagonista non faccia saltare il banco per la nona volta…