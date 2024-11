video suggerito

Il Venezia è sempre più ultimo in Serie A: Dorgu regala la vittoria al Lecce nel posticipo Il Venezia crea tante occasioni, prende la traversa nel primo tempo ma alla fine si arrende contro il Lecce: è la prima vittoria di Giampaolo da allenatore dei salentini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Venezia sogna in grande ma alla fine è costretto ad arrendersi davanti alla prima vittoria del Lecce di Giampaolo: al Penzo i lagunari trovano tantissime occasioni durante tutta la partita ma vengono fermati dal gol di Dorgu nel finale che li lascia sul fondo della classifica, all'ultimo posto deludente e che non fa prospettare nulla di buono per il futuro.

Tante occasioni per il Venezia

Eppure la squadra di Di Francesco ha avuto diversi palloni buoni per poter portare il risultato dalla sua parte. Nel corso del primo tempo ha creato tante occasioni, arrivando addirittura a un soffio dal gol al 38′ con la traversa colpita da Idzes sugli sviluppi di un calcio di punizione. Le chance arrivano una dietro l'altra e anche il Lecce prova a fare il suo gioco sfruttando l'arma del contropiede per colpire contro un Venezia messo bene in campo e molto vivace in attacco.

La doccia fredda di Dorgu

Anche nel secondo tempo è il Venezia a creare più pericoli, ma manca sempre la lucidità necessaria per trasformare le occasioni in gol pesanti. La difesa del Lecce non sembra particolarmente attenta e concede tanti spazi agli attaccanti per poter colpire, ma incredibilmente sono proprio i salentini a passare in vantaggio al 70′: con una ripartenza velocissima si porta in avanti, il pallone arriva a Dorgu che non sbaglia e lo infila nell'angolino per sbloccare il risultato.

Il Venezia prova a scuotersi dal gol appena subito, una vera doccia fredda per quanto si era vinto fino a quel momento, e si riporta in avanti per cercare almeno il pareggio e smuovere la classifica. Ma alla fine è tutto vano: la squadra di Di Francesco è ultimissima in classifica dopo tre sconfitte consecutive, mentre dall'altra parte Giampaolo si gode la sua prima vittoria come allenatore del Lecce.