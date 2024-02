Il tremendo infortunio di Jauregi contro l’Albacete: in ospedale dopo un taglio impressionante Jauregi è stato vittima di un tremendo infortunio durante Amorebieta-Albacete valido per la serie B spagnola. Uno scontro durissimo l’ha costretto alla corsa in ospedale dopo un taglio profondo alla gamba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Un semplice contrasto di gioco si è trasformato in un infortunio tremendo nel corso della sfida della Serie B spagnola tra Amorebieta e Albacete. Tutto è accaduto dopo l'ingresso in campo di Jauregi. L'attaccante 27enne era da poco entrato in campo quando, a seguito di uno scontro di gioco, è dovuto uscire di nuovo. Il giocatore della squadra di casa ha infatti riportato una profonda ferita nella zona pretibiale della gamba sinistra.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari del club sul campo stesso, l'attaccante è stato trasferito in ospedale. Immediata è stata la corsa in sala operatoria dove sono state eseguite suture interne ed esterne per chiudere la ferita. Le condizioni del calciatore restano in attesa di un'evoluzione. Sembrava un semplice scontro di gioco e invece le immagini hanno mostrato un qualcosa di spaventoso. Il difensore dell'Albacete, nel tentativo di rinviare la sfera, ha colpito con i tacchetti il giocatore all'altezza della tibia facendolo di fatto finire in ospedale.

Immediatamente dopo lo scontro l'attaccante è rimasto a terra. Ha sentito un fastidio, un qualcosa che difficilmente si avverte dopo uno scontro di gioco. Jauregi aveva calzettoni e parastinchi ma nonostante questo i tacchetti sono riusciti a colpirlo sulla tibia. In un video pubblicato sui social si vede proprio il giocatore che subito si accascia a terra e una volta vista la ferita si stende sul terreno di gioco in attesa dei soccorso che arrivano immediatamente.

I compagni di squadra si stringono attorno a lui preoccupati cercando di capire cosa stesse accadendo. Una volta vista la ferita impressionante però in tanti si sono spaventati. Bisognerà ora attendere i progressi dell'attaccante, ma lui lascia intendere che potrebbe restare fuori per le prossime due settimane, il che significa che salterebbe le sfide contro Saragozza e Leganés. Non uno stop lunghissimo poiché evidentemente il colpo non ha intaccato completamente la tibia altrimenti la sua stagione sarebbe stata fortemente compromessa.