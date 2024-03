Il Torino frena la rincorsa del Napoli, a Kvara risponde il capolavoro di Sanabria: 1-1 al Maradona Termina 1-1 l’anticipo della 28ª giornata della Serie A tra Napoli e Torino: al Maradona alla rete di Kvaratskhelia risponde il gol capolavoro di Sanabria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Torino interrompe la striscia di vittorie consecutive del Napoli. Termina 1-1 infatti l'anticipo della 28ª giornata della Serie A 2023-2024 andato in scena venerdì sera allo Stadio Maradona. Alla vigilia della fondamentale gara di ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Barcellona dunque la formazione guidata da Francesco Calzona ha visto frenata la sua rincorsa verso le zone nobili della classifica dato che alla rete del vantaggio siglata da Kvaratskhelia (al quarto gol nelle ultime tre partite di campionato) ha risposto Sanabria con una splendida acrobazia.

Un pareggio arrivato al termine di un match in cui i partenopei fin dall'inizio hanno faticato e non poco a scalfire l'organizzata retroguardia granata trovando sulla propria strada un attento Milinkovic-Savic nelle poche volte in cui Osimhen e compagni sono arrivati alla conclusione. A tenere in equilibrio il risultato fino all'intervallo ci ha però pensato anche l'estremo difensore dei padroni di casa Meret autore di una parata prodigiosa sulla conclusione a botta sicura dell'ex Duvan Zapata.

Le due squadre però non rinunciano ad attaccare ed in avvio di ripresa arriva il gol di Khvicha Kvaratskhelia che al volo sul cross di Mario Rui batte il portiere serbo portando in vantaggio il Napoli. Vantaggio che dura però solo tre minuti: questo infatti il tempo trascorso dalla rete del georgiano alla rovesciata con cui il neoentrato Sanabria risolve la mischia in area azzurra nata sugli sviluppi di un calcio d'angolo sorprendendo Meret e riportando così subito in parità il risultato. Parità che non si schioda nemmeno quando Calzona manda in campo Raspadori e Traoré al posto degli affaticati Politano e Zielinski: i campioni d'Italia in carica infatti spingono alla ricerca del gol che consentirebbe loro di trovare la terza vittoria consecutiva ma devono fare i conti con il muro eretto da Buongiorno e compagni e con un Milinkovic-Savic sempre sul pezzo nelle occasioni in cui è stato sollecitato dalle conclusioni degli avanti in maglia azzurra (e aiutato dalla traversa sul tiro cross del solito Kvaratskhelia nell'assedio finale del Napoli).