Il tenero bacio di Chiellini alla fascia da capitano: ha un significato speciale Giorgio Chiellini è stato sostituito nel finale di gara della sfida tra Turchia e Italia. Il difensore azzurro prima di uscire ha baciato la fascia da capitano, un gesto che nasconde un significato molto intimo.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia si è rialzata vincendo 3-2 in casa della Turchia. Una vittoria che doveva essere necessaria quantomeno per il morale dopo la cocente delusione dei Mondiali. Gli azzurri si sono aggiudicati un'amichevole che non potevamo fallire anche per dimostrare al proprio allenatore di quanto ancora può dare questo gruppo a Roberto Mancini. La sua permanenza in Nazionale è stata confermata anche se gran parte dei giocatori che hanno fatto la fortuna del tecnico di Jesi tra gli Europei e le gare di qualificazione ai Mondiali, a partire dal prossimo mese di giugno probabilmente non saranno più convocati.

La rivoluzione dell'Italia dovrà dare maggiore spazio ai giovani e allora c'è chi come Giorgio Chiellini, che compirà 38 anni il prossimo 14 agosto, dopo ‘la finalissima' contro l'Argentina a Wembley, dirà definitivamente addio alla maglia azzurra. Una riflessione maturata dopo la vittoria degli Europei e che poteva essere rimandata solo in caso di qualificazione ai Mondiali. Con l'attuale situazione però Chiellini ha deciso di fare un passo indietro e nei minuti finali della sfida contro la Turchia, quando è stato richiamata dalla panchina per essere sostituto da Bastoni, si è tolto la fascia da capitano dal braccio e l'ha messa su quella di Gigio Donnarumma.

Non un passaggio di testimone vero e proprio con il portiere campano dato che sarà Bonucci il prossimo capitano degli azzurri, ma un gesto dall'impatto emozionale molto forte. Chiellini infatti, prima di lasciare quella fascia, l'ha prima stretta tra le mani e poi baciata e successivamente consegnata nelle mani dell'attuale portiere del PSG. Il difensore toscano ha toccato quota 116 presenze segnando anche 8 gol e il suo è stato sicuramente uno dei percorsi più intensi vissuti da un giocatore italiano in Nazionale. Quella di questa sera era con certezza la sua ultima partita da capitano dell'Italia. La passerella d'onore è in programma a Wembley contro l'Argentina: se arruolabile, Chiellini sarà sicuramente in campo. Ma il calcio è imprevedibile ed è forse per questo motivo che Chiellini ha voluto fissare quell'istante, uno degli ultimi con la fascia tra le mani, con un tenero bacio. Anche a voler ribadire, in uno dei momenti più difficili della storia della nostra Nazionale, l'orgoglio di esserne stato il capitano anche in una situazione di estrema complessità.

In futuro, per risollevare una squadra come l'Italia dalla delusione dei Mondiali, ci vorrà però ancora qualche giocatore d'esperienza che possa accompagnare il folto gruppo di giovani fino alla conquista dei prossimi Europei e poi finalmente dei Mondiali 2026. Quel qualcuno è Leonardo Bonucci che prenderà inevitabilmente le redini di Chiellini come leader in campo e fuori della squadra azzurra. Nessuno come lui per numero di presenze nell'attuale Nazionale italiana che farà del baluardo centrale bianconero il punto fermo di questa squadra.

"Non so cosa farà Chiellini con la Nazionale – aveva detto Bonucci nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turchia – Per quanto riguarda me, io voglio continuare per essere una guida per i giovani in Nazionale". Una conferma di quanto Bonucci sarà fondamentale nel percorso di rinascita di questa Italia con Mancini in panchina seguendo le orme di ‘Re Giorgio', colui il quale l'ha fatto crescere e portato per mano alla Juventus nel terzetto difensivo completato da Barzagli formando una delle retroguardie più forti che il calcio moderno possa ricordare.