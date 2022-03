Bonucci sarà il nuovo capitano dell’Italia: “Voglio essere una guida per i giovani” Leonardo Bonucci parla già da prossimo capitano dell’Italia. Il difensore azzurro conferma che proseguirà a vestire la maglia della Nazionale con un solo e unico obiettivo: “Voglio essere una guida per i giovani”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Leonardo Bonucci è stato uno dei grandi assenti della serata del ‘Barbera' che avrebbe potuto dare all'Italia la qualificazione ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. Lo 0-1 della Macedonia del Nord ha gelato la Nazionale campione d'Europa in carica e anche lo stesso difensore della Juve che, dalla panchina, è entrato in campo a fine gara per consolare uno per uno i suoi compagni di squadra. L'Italia ha fallito l'accesso dopo aver perso la sua terza partita nelle 43 totali della gestione Mancini. Una follia dato che questo ko è arrivato al minuto 92 e tante altre Nazionali sono riuscite ad ottenere il pass pur avendo perso qualche gara durante la fase a gironi.

Nel corso della conferenza stampa odierna prima della partenza dell'Italia per la Turchia in vista dell'amichevole contro Calhanoglu e compagni, il difensore azzurro ha sottolineato alcuni aspetti di questa sconfitta raccontando anche il suo personalissimo futuro in maglia azzurra. È di oggi la notizia del possibile addio di Chiellini all'Italia subito dopo la gara di giugno contro l'Argentina a Wembley per ‘La finalissima'. Bonucci a quel punto potrebbe prendere in mano le redini del compagno di squadra alla Juve e trascinare l'Italia ai prossimi Europei. La fascia da capitano Bonucci l'ha comunque giù indossata più di 20 volte nella sua lunga militanza in Nazionale. L'ultima volta il 15 novembre del 2021 contro l'Irlanda del Nord nello 0-0 che ha condannato l'Italia ai playoff Mondiali.

"Non so cosa farà Chiellini con la Nazionale – ha detto nel corso della conferenza stampa – Per quanto riguarda me, io voglio continuare per essere una guida per i giovani in Nazionale". Parole che lasciano presagire a un futuro da capitano per il centrale bianconero pronto a restare in azzurro almeno fino ai prossimi Europei quando avrà 37 anni. Bonucci infatti 114 presenze e 8 gol in Nazionale, l'ultimo proprio all'Inghilterra nella finale degli Europei prima dei calci di rigore. Il suo esordio è avvenuto il 3 marzo del 2010 contro il Camerun e vanta anche due partecipazioni ai Mondiali 2010 e 2014 ma senza mai esserne il protagonista.

Nessuno vanta così tanti numeri in Nazionale nell'attuale gruppo azzurro. "Le 48 ore successi all'eliminazione sono state dure – ha detto ancora – Abbiamo cercato di sdrammatizzare, il mister ha messo un punto sul passato e siamo andati avanti. Adesso dobbiamo ripartire per ricostruire quello che non siamo riusciti ad ottenere, le basi ci sono". Bonucci ha inoltre aggiunto un particolare importante rispetto alla data del suo possibile addio alla Nazionale. Tutto infatti fa pensare che la possibilità di giocare i prossimi Mondiali nel 2026 sia completamente svanita.

"Un gruppo che ha fatto dell'entusiasmo la sua forza si è ritrovato a bocca chiusa e in silenzio nelle situazioni di unione e di gruppo, dal pranzo agli spogliatoi – ha detto ancora Bonucci rimarcando il suo unico e solo obiettivo rimasto – È stata la parte più dura, abbiamo cercato di sdrammatizzare dicendo che loro sono giovani e hanno diversi mondiali da giocare, che dovevano pensare a noi". Un'ulteriore prova di quanto Bonucci sia concentrato a portare al termine nel miglior modo possibile la missione Italia almeno fino ai prossimi Europei 2024 per onorare al meglio il testimone lasciatogli proprio da Chiellini. Una delle coppie centrali difensive più forti al mondo.