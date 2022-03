Chiellini fa un passo indietro: ha deciso quale sarà la sua ultima partita con l’Italia Giorgio Chiellini farà un passo indietro. Il difensore della Juve dirà addio alla Nazionale italiana ma con un’idea già molto precisa sul suo futuro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Giorgio Chiellini è entrato in campo nel finale di Italia-Macedonia del Nord. L'ingresso al ‘Barbera' del difensore azzurro serviva per fare da scudo alla retroguardia della nostra Nazionale in vista degli ipotetici tempi supplementari. Il gol di Trajkovski ha poi tagliato le gambe alla squadra di Roberto Mancini rendendo inutile anche l'ingresso del centrale della Juventus. Al termine della gara Chiellini ci ha messo la faccia da vero capitano chiedendo scusa all'Italia a nome di tutta la squadra. Ma ora ‘Re Giorgio' farà un passo indietro facendosi da parte.

A 38 anni da compiere il prossimo 14 agosto, Chiellini, che è stato il grande protagonista della vittoria degli ultimi Europei, avrebbe deciso di dire addio alla Nazionale. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore azzurro starebbe già pensando all'immediato futuro personale. I Mondiali erano il suo ultimo obiettivo, ma ora la gara contro la Turchia di domani diventerà il suo penultimo impegno in azzurro. Il capitano dell'Italia dirà poi definitivamente addio alla Nazionale dopo ‘La Finalissima' di Wembley contro l'Argentina di Messi.

Una decisione maturata già da tempo nella testa del giocatore che avrebbe però voluto solo giocare i Mondiali di novembre-dicembre in Qatar prima di congedarsi definitivamente. Il suo futuro è ricco di punti interrogativi. L'ipotesi di un rinnovo contrattuale con la Juventus è tutt'altro che scontata. I bianconeri avrebbero anche ormai chiuso per Rudiger (un mancino ndr) a parametro zero sostituendo di fatto Chiellini a partire subito dalla prossima stagione. Un indizio che lascia intendere un addio del giocatore ai bianconeri a fine stagione ma che lascia aperta un'ipotesi.

Chiellini potrebbe infatti giocare una sola stagione, la prossima, in MLS, poiché spinto dalla voglia di confrontarsi con un altro torneo. A quel punto appenderebbe le scarpette al chiodo per poi concentrarsi sul futuro da dirigente. Forte di una laurea in economia, il giocatore potrebbe infatti entrare a far parte dello staff dirigenziale della Juventus da profondo conoscitore e bandiera dell'ambiente bianconero. L'addio alla Nazionale è dunque solo il primo passo di una lunga serie di obiettivi ancora da centrale per uno dei difensori più forti del nostro calcio.