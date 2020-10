Balleranno un tango e lo faranno stringendosi forte, guardandosi negli occhi. Sinisa Mihajlovic e la moglie, Arianna Rapaccioni, saranno ospiti del programma ‘Ballando con le stelle'. Per una notte il tecnico serbo, metterà da parte il tono truce, la vulgata da spogliatoio, le urla e le cose di campo (che sul campo dovrebbero sempre restare). L'allenatore del Bologna indosserà l'abito di scena e andrà in pista in punta di piedi, provando a ricordare la sequenza di passi come fossero gli schemi e le posizioni sulla lavagna.

Seducente, appassionato, coinvolgente: riuscirà il ritmo della danza a sciogliere il sergente di ferro che non fa sconti ai calciatori? Dall'incubo della malattia (la leucemia, superata dopo un lungo percorso di cure culminato con un trapianto di midollo) alla rinascita: in quegli attimi, l'uno accanto all'altra, marito e moglie, metteranno da parte i momenti più brutti. Sembrerà di ballare sul mondo dopo essere rimasti in bilico sull'inferno. Per Sinisa hanno studiato una coreografia speciale: deve studiarla (e apprenderla) in fretta e metterla in atto per domani sera, quando andrà in scena durante la trasmissione in onda su Rai Uno. Miha dopo Max: la settimana scorsa toccò all'ex della Juventus esibirsi sotto i riflettori lasciandosi sfuggire anche un'indiscrezione sul futuro.

La coppia darà spettacolo mentre i Vip inseriti nella scaletta della serata proveranno a conquistare il pubblico a casa e la Giuria in studio diretta Carolyn Smith. Tra i membri della commissione ci sarà anche Selvaggia Lucarelli, che nelle settimane scorse non aveva risparmiato critiche al tecnico del Bologna per le vacanze in Sardegna e la presenza nel locale Billionaire nonostante il rischio coronavirus. Lo stesso Mihajlovic, infatti, è risultato positivo (e lo ha superato) al coronavirus.