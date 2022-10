Il solito Evra ne combina un’altra delle sue in diretta TV: “Lo faccio sempre, buon appetito” A margine del big match di Premier League, Manchester United-Tottenham, in diretta TV da Old Trafford Patrice Evra ha sorpreso tutti con una mossa inaspettata: “Questa è casa mia, controllo se è tutto ok…”

A cura di Alessio Pediglieri

Patrice Evra non manca mai di stupire, come quando era in campo così oggi che è tra i più quotati commentatori televisivi delle partite più importanti a livello internazionale. E così, in occasione del big match di Premier League di mercoledì sera, Manchester United-Tottenham, l'ex stella francese ha compiuto un gesto in diretta TV che ha lasciato esterrefatti tutti i presenti.

Letteralmente senza parole: Thierry Henry e il ct del Belgio Roberto Martinez, che erano ospiti per commentare la partita di Old Trafford, in diretta su Prime Video, non hanno saputo come reagire all'ultimo show di Patrice Evra che ha messo in simpatico imbarazzo anche la conduttrice, Gabby Logan. Tutti sono scoppiati in una spontanea risata di fronte al teatrino messo in scena dall'ex esterno sinistro, oramai abituato a improvvisazioni che diventano sempre subito virali sui social.

Così in compagnia di Terry Henry e del CT del Belgio Roberto Martinez, oltre a Gabby Logan, l'ex terzino francese ha dato consueto spettacolo a margine della sfida tra i red devils di ten Hag e gli Spurs di Conte, non deludendo le attese di chi oramai, conoscendolo bene, si aspetta da parte sua sempre qualcosa di estroverso e simpatico. Ripetendo quella che, evidentemente, è da sempre una sua personale tradizione ogni volta che mette piede all'Old Trafford, Evra ad un certo punto si è chinato verso il manto erboso e, raccolto un ciuffo d'erba, ha iniziato serenamente a masticarlo. Un gesto che, immediatamente, ha fatto il giro del web.

"Questa è casa mia, io la chiamo casa, sì", ha detto Evra che con i red devils ha giocato 8 stagioni, vincendo 5 Premier League e alzando la Champions League. La domanda della conduttrice era ovvia: "Come ti senti ogni volta che ritorni ad Old Trafford?". Ma di ovvio nella riposta di Evra c'è stato pochissimo: "C'è un po' di vento, ma ragazzi tranquilli… ho chiesto a qualcuno di spegnere l'aria condizionata…" Poi chinandosi e masticando l'erba: "Sì, certo, se me lo chiedete, ogni volta che vengo qui lo faccio sempre, sa un po' d'aglio, ha lo stesso sapore… Tu lo sapevi Gabby? Mangio sempre l'erba del campo per sentire se è tutto ok. Buon appetito".

Il più divertito in TV è sembrato Terry Henry che non è riuscito a trattenere l'ilarità al gesto di Evra, piegandosi in due dalle risate, per poi provare a tornare serio ed osannare a sua volta la magnificenza dello stadio del Manchester: "È uno stadio fantastico e ogni volta che vengo qui penso sempre a Eric Cantona che catalizzava l'attenzione di tutti, sempre. Si parlava sempre e solo di Cantona, nessuna mancanza di rispetto, ma era lui il giocatore che tutti volevano guardare in campo". Lo stesso assaggiato da Evra in diretta TV.