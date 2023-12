Il salvataggio di Süle su Mbappé è fenomenale da dietro la porta: reattività e velocità di pensiero Il salvataggio di Süle su Mbappé è stata una delle giocate più discusse e apprezzate dell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League: un video da dietro la porta mostra ancora di più il gesto fenomenale del difensore del Borussia Dortmund,

A cura di Vito Lamorte

Il salvataggio di Sule su Mbappé è una delle giocate più discusse e apprezzate dell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Il difensore del Borussia Dortmund ha salvato la sua porta con una giocata difensiva pazzesca nella sfida contro il Paris Saint Germain, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0.

Il calciatore tedesco ha perso il suo diretto avversario su un lancio lungo della difesa parigina e poi è andato subito a dover correre e a difendere la porta dopo aver visto l'attaccante francese il proprio compagno. Kylian Mbappé pensa che la parte più difficile del lavoro sia alle spalle quando calcia verso la porta ma non ha fatto i conti col rientro prodigioso di Sule.

Il difensore tedesco si lancia in scivolata per evitare che la palla finisca in rete ma mentre è già a terra si accorge che la conclusione non è rasoterra e potrebbe scavalcarlo: Mbappé schiaccia il tiro ma Sule con una velocità di pensiero e una reattività davvero prodigiose riesce a togliere la palla dalla porta alzando la gamba e effettuando un salvataggio davvero incredibile.

Un gesto davvero bello ed apprezzabile quello del calciatore in maglia giallonera, che è stato costretto a modificare il gesto che aveva pensato inizialmente e lo ha fatto davvero in maniera superlativa.

Spesso si utilizzano molti aggettivi per enfatizzare le giocate in campo ma Sule è stato davvero bravissimo perché in grado di cambiare intervento in qualche istante. Un capolavoro tecnico, fisico e di di lettura effettuato anche con una certa eleganza atletica, nonostante non sia esattamente un difensore ‘bello da vedere'.

Le reti di Adeyemi per i tedeschi e Zaire-Emery per i francesi hanno visto il match chiudersi con un pareggio per 1-1 che ha permesso ad entrambe le squadre di superare il turno e approdare agli ottavi a spese del Milan, che pur vincendo a Newcastle ha chiuso al terzo posto del Gruppo F.