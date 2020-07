Il Real Madrid vince la Liga con una giornata d'anticipo. Un vero trionfo per i ‘Blancos' che contro il Villareal mettono in cassaforte il proprio 34esimo titolo della storia. L'ennesimo capolavoro targato Zinedine Zidane che sulla panchina delle ‘Merengues' è riuscito a conquistare diversi trofei. Il suo ritorno a Madrid ha segnato l'inizio di un altro capitolo di questa spettacolare storia d'amore fra il francese e il club spagnolo. Una carriera da allenatore sempre con la stessa società che ha avuto il merito di credere in lui fino al raggiungimento di diversi trofei, vittorie in Spagna, in Europa e nel mondo. Oggi Zidane festeggia il titolo numero 34 in Liga del Real Madrid e la sensazione è che non abbia alcuna voglia di smettere.

Zidane e il numero di trofei vinti al Real Madrid

Per Zinedine Zidane il Real Madrid significa successo. Oltre ai successi raggiunti da giocatore indossando la maglia dei ‘Blancos', Zizou è stato capace di vincere diversi trofei anche da allenatore. Prima vice di Ancelotti, poi tecnico del Castilla (Real Madrid B) fino alla prima squadra, Zidane dalla stagione 2015/2016 a quella 2017/2018, ha riempito la bacheca delle ‘Merengues'. Fino al ritorno nel marzo del 2019 dopo l'addio a sorpresa a maggio 2018. In questi anni, Zidane ha conquistato 11 titoli (compreso l'ultimo di questa sera).

Fra questi ci sono 2 campionati vinta in Liga nel 2016/2017 e appunto quest'anno 2019/2020, ma anche altri trofei come la Supercoppa di Spagna nel 2017/2018 e quest'anno 2019/2020. I grandi numeri li ha però centrati in Europa con la conquista della Champions League per ben 3 edizioni di fila: 2015/2016-2016/2017-2017/2018. Numeri che hanno poi consentito al Real Madrid di vincere il Mondiale per Club nel 2016/2017 e nel 2017/2018 più la conquista della Supercoppa Europa nelle stesse annate: 2016/2107 e 2017/2018. Per un totale di 11 trofei a cui si sommano, se vogliamo, anche i premi di miglior allenatore dell'anno nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018.