Il Real Madrid riceverà la Coppa di campione di Spagna al centro sportivo: tutto a porte chiuse

Il Real Madrid alzerà la coppa di campione di Spagna direttamente domenica 12 maggio a Valdebebas, nel centro sportivo dei Blancos, ma a porte chiuse. A consegnarla sarà il presidente della Federazione Pedro Rocha. Non ci saranno i tifosi ma solo squadra e staff societario per un motivo ben preciso. La Liga aveva deciso di consegnare il trofeo al Real sabato 11 maggio, quando la squadra di Ancelotti era impegnata a giocare fuori casa contro il Granada. L'idea però di esultare sotto gli occhi dei tifosi di casa che sono a un passo dalla retrocessione, è sembrato irrispettoso per il club delle Merengues.

Inizialmente allora la Federazione ha pensato bene di rinviare tutto a martedì 14 maggio in occasione della sfida al Bernabeu contro l'Alaves. Domenica però gli spagnoli avevano già in programma l'impegno di essere ricevuti alle 11:00 per la visita alla Comunità, al Municipio e a Plaza de Cibeles. Da qui sarebbe partita la festa della squadra sul pullman scoperto ma senza coppa. Ecco perché si è voluto venire incontro alle esigenze del club di Madrid consegnando alle 9:30 del mattino la coppa per poterla esibire davanti ai propri tifosi.

Il caos della cerimonia della coppa al Real Madrid

La Federazione spagnola aveva pensato di consegnare la coppa al Real Madrid subito dopo la sfida contro il Granada che però potrebbe dare la retrocessione matematica ai padroni di casa. Per il Real Madrid dunque non sembrava lo scenario migliore, specie da un punto di vista etico. Ecco perché ha rifiutato il trofeo: "Non ha senso – avrebbe spiegato il club -. Per rispetto verso il Granada e la sua gente, non permetteremo loro (la Liga ndr) di regalarci la Coppa a Granada". La decisione è così caduta sulla partita successiva contro l'Alaves.

Nel turno infrasettimanale del martedì al Bernabeu si sarebbe così festeggiata la coppa insieme a tutti i propri sostenitori nello stadio di casa. Visto che però era già in programma un pullman scoperto nella giornata di domenica, si è deciso di agire in questo modo. Il Real Madrid spera che quella domenica mattina possa essere una festa generale in modo che la squadra possa gioire sia per il titolo che per l'eventuale finale di Champions conquistata. Tutto dipenderà dall'esito della sfida di ritorno della semifinale contro il Bayern Monaco al Bernabeu.