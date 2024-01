Il racconto della cameriera rovina Rashford: “Era così ubriaco che l’ho messo a letto vestito” Non finiscono i guai per Marcus Rashford, dopo le due notti passate a Belfast che gli sono valse l’esclusione dal Manchester United e una multa enorme. Il racconto dettagliatissimo di una cameriera svela cosa ha fatto l’attaccante della nazionale inglese, tra tequila a fiumi e mazzette di soldi in contanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Marcus Rashford si è "assunto la responsabilità" di aver saltato l'allenamento di venerdì al Manchester United, dandosi malato dopo essere stato in una discoteca di Belfast la sera prima. Anzi, la notte prima, a sentire il dettagliatissimo racconto della donna che ha raccattato quello che restava del 26enne attaccante inglese, mettendolo a letto tutto vestito mentre crollava completamente ubriaco, dopo che gli era caduto il borsello che conteneva migliaia di sterline in contanti.

Dopo quanto accaduto, col diffondersi di alcuni video che avevano svelato la verità sulle notti brave di Rashford (aveva fatto serata anche il giorno prima in un altro locale di Belfast), il calciatore è stato inevitabilmente messo fuori squadra per motivi disciplinari dai Red Devils per il match di FA Cup di domenica scorsa contro il Newport e multato con l'equivalente di due settimane del suo ricchissimo stipendio (650mila sterline, pari a 760mila euro). Poi lunedì Rashford e suo fratello – che è anche il suo agente – hanno tenuto colloqui con il tecnico ten Hag e il club, da cui è scaturita una nota che sembra volerci mettere una pietra sopra, almeno per ora: "Marcus si è assunto la responsabilità delle sue azioni. Questa è stata trattata come una questione disciplinare interna, che ora è chiusa".

Marcus Rashford sta facendo di tutto per gettare la sua carriera alle ortiche

Fonti interne dicono che l'attaccante è tornato ad allenarsi e potrebbe giocare in campionato contro il Wolverhampton giovedì prossimo. Ma la questione ha lasciato una ferita aperta nello spogliatoio dello United: molti compagni di squadra, soprattutto i veterani, sono arrabbiati con Rashford per la sua mancanza di disciplina. I giocatori sarebbero rimasti sconvolti nello scoprire il vero motivo della sua assenza in vista della trasferta a Newport in Coppa d'Inghilterra (match poi vinto 4-2): "Ai giocatori è stato detto che era troppo malato per allenarsi e poi si è scoperto che era stato in discoteca. Non potevano credere che avesse fatto una cosa del genere, data la situazione in cui si trova il club", ha detto una fonte anonima.

Chi non è anonima ma ha deciso di parlare mettendoci la faccia, probabilmente molto ben pagata, è Sarah Adair, cameriera di un ristorante di Belfast che ha raccontato come il nazionale inglese fosse chiaramente "in missione per ubriacarsi", bevendo tequila e cocktail prima di crollare sul letto di un hotel completamente vestito poco prima delle 3 del mattino. Rashford sarebbe poi salito alle 7 su un volo privato per tornare a Manchester, nelle condizioni che si possono bene immaginare.

La 30enne cameriera ha raccontato di aver servito giovedì il pranzo al calciatore nel ristorante in cui lavora, prima che lui la invitasse a festeggiare più tardi assieme al suo gruppo e che hanno poi trascorso una serata che si è conclusa con lei che ha dovuto metterlo a letto dopo che lui, ubriaco fradicio, aveva lasciato cadere enormi mazzette di denaro sul pavimento. "Non sono sorpresa che abbia saltato l'allenamento il giorno dopo, visto quanto tardi è andato a letto e quanto aveva bevuto. Doveva sapere che non sarebbe stato in condizioni adatte per giocare a calcio", ha detto Sarah, come riportato dal Sun.

Sarah Adair è la 30enne cameriera che ha raccontato tutta la notte di Rashford a Belfast

La donna stava lavorando giovedì ad ora di pranzo quando una squadra di sicurezza composta da due uomini è entrata nel suo ristorante e ha chiesto un tavolo discreto per una festa VIP "di alto profilo". All'inizio Sarah pensava che potesse trattarsi di un attore famoso, perché a Belfast si gira parecchio. Quando poi Rashford è entrato nel locale, non lo ha riconosciuto e si è resa conto che era un calciatore solo quando il suo titolare, pazzo dello United, glielo ha detto: "Era con due uomini e due donne. Una era chiaramente un'amica e l'altra ragazza era francese e molto bella. Sembrava che fosse con Marcus visto il modo in cui interagivano. Lei gli toccava il ginocchio e lui le toccava il braccio, ma dalla conversazione si capiva che non si conoscevano così bene. Era come se l'avesse appena incontrata".

Mentre Sarah serviva il gruppo, Rashford ha raccontato di aver visitato anche il bar Dirty Onion e il pub Lavery's la sera prima dopo essere arrivato a Belfast (lo United aveva un giorno libero giovedì). Il giocatore ha ordinato una spigola e poi le ha chiesto dove fosse bello uscire la sera, invitandola ad unirsi a loro: "Dovresti uscire con noi e farci fare un giro". Nel frattempo, il titolare del locale ha chiesto gentilmente agli accompagnatori di Rashford se poteva fare una foto con lui, ma loro hanno rifiutato perché era in "viaggio d'affari". Hanno anche rifiutato la richiesta di Sarah di farsi firmare un autografo per suo zio. Sarah ha detto che Rashford non ha toccato il suo cibo ed era più interessato alla tequila, mentre lui e i suoi amici bevevano shottini e cocktail.

Alla fine il giocatore ha ceduto al divieto di fare foto e ha posato per uno scatto, a patto che il titolare di Sarah le permettesse di andarsene presto in modo che potesse incontrarli più tardi. "Pensavo stesse scherzando – ha detto la donna – Il mio capo ha acconsentito. Non sono mai uscita con un calciatore della Premier League prima, quindi ho pensato: ‘Perché no?'. Non sapevo quanto sarebbe stato strano".

Prima di andarsene, Rashford ha chiesto a Sarah se conosceva qualche nightclub che poteva restare aperto più tardi del solito orario di chiusura se avesse pagato abbastanza contanti: "Questo mi ha fatto capire che aveva già deciso che non si sarebbe allenato venerdì. Non aveva intenzione di tornare a casa quella notte". La cameriera ha finito il suo turno presto alle 17 ed è tornata a casa, prima di tornare nel centro della capitale nordirlandese intorno alle 19. Ha inviato un messaggio all'assistente di Rashford come concordato, ma è stata lasciata seduta in un bar da sola per quasi tre ore prima che un furgone Mercedes si fermasse alle 21:40 e un uomo della security la andasse a prendere.

Le è stato chiesto di consegnare il telefono e di non rivelare con chi era o dove stava andando, anche se le è stato permesso di dirlo a sua madre. La vettura l'ha portata al ristorante Villa Italia dove Rashford si trovava con il suo entourage e altre due donne che erano state invitate a uscire. Sarah ha detto che Rashford aveva prenotato l'ultimo piano e aveva portato il suo altoparlante bluetooth per poter ascoltare la sua musica rap preferita. Era vestito tutto di bianco, con un orologio tempestato di diamanti su ciascun polso, insieme a sei o sette catene di diamanti d'argento e due anelli di diamanti. Sul tavolo aveva anche due iPhone identici.

Un selfie di Rashford scattato con un tifoso nella sue due giorni a Belfast

La donna ha aggiunto che Rashford aveva portato anche la sua bottiglia di tequila: "Ho preso una sedia e mi sono seduta accanto a lui e abbiamo chiacchierato tutti. Marcus sembrava un po' timido. È come se non sapesse davvero chi è. Trasmette la sensazione che pensa: ‘Sono un calciatore, ho un sacco di soldi e posso fare quello che voglio'. I suoi amici lo trattavano come se fosse un dio". Sarah ha detto che Rashford ha ordinato una bruschetta ma non l'ha toccata perché i pomodori avevano i semi, che non gli piacciono.

La donna ha aggiunto che il calciatore dell0 United, che stava mangiando solo pane, le ha rivelato: "Ho bevuto tutto il giorno". Sarah ha raccontato: "Stavano ancora bevendo tequila e lui ha anche ordinato un giro di limoncello. Era chiaramente in missione per ubriacarsi". La cameriera ha poi detto che uno degli amici di Rashford gli ha ricordato che si sarebbe allenato la mattina dopo, ma il giocatore ha detto che voleva uscire.

Quando una delle ragazze ha menzionato il nightclub Thompsons Garage come luogo da visitare, Rashford ha chiesto se pensavano che il DJ gli avrebbe permesso di suonare la sua musica. Una volta terminata la cena a Villa Italia, il gruppo si è diviso in ragazze e ragazzi e hanno viaggiato in auto separate fino al Thompsons, dove i frequentatori del locale hanno ripreso in un video il momento in cui Rashford è arrivato.

Il gruppo si è poi diretto in un'area privata chiamata The Attic e ha ordinato altri drink. Poi l'atmosfera si è rovinata, perché il calciatore e la ragazza francese hanno litigato dopo che lei lo aveva accusato di baciare un'altra donna: "Lei mi ha detto: Sono così arrabbiata perché pensa di poter fare quello che vuole".

Una fonte vicina a Rashford ha insistito che l'attaccante avesse lasciato il club di Belfast all'1:15, ma la versione di Sarah è ben diversa: secondo la donna, il gruppo ha festeggiato fino a poco dopo le 2 del mattino, quando gli amici di Rashford e la sicurezza hanno deciso che il calciatore era troppo ubriaco e aveva bisogno di andare a letto. Mentre se ne andavano tutti, un altro avventore del locale ha filmato Rashford mentre se ne andava e nel video si sente una voce dire: "Lo metterete nei guai".

Il Thompsons Garage, un notissimo locale notturno di Belfast

Il gruppo è poi tornato al Fitzwilliam Hotel, l'albergo a cinque stelle di Belfast dove Rashford alloggiava nella suite residenziale da 1500 sterline a notte. Sarah ha sentito la ragazza francese urlare mentre cercava di entrare nella suite. La donna ha affermato che il giocatore ha poi raccolto le cose della ragazza e le ha gettate fuori, con la sicurezza che la portava via: "Ho detto a Marcus di uscire e parlarle e lui ha detto semplicemente: ‘No, non mi interessa'. Era così ubriaco a questo punto che ha preso il suo borsello, l'ha lasciato cadere e sono caduti tutti i soldi. Erano tutte banconote da 20 sterline in grosse mazzette. Credo che ci fossero tra le 8mila e le 10mila sterline in contanti. Poi si è accasciato contro il muro e ho dovuto sollevarlo e metterlo sul letto. Era completamente vestito e immagino che si sia addormentato in quel modo. Non si è nemmeno infilato sotto le coperte".

Uno degli amici di Rashford ha detto a Sarah che poteva dormire in un'altra stanza, cosa che ha fatto, svegliandosi alle 9:30 del mattino dopo, quando le è stato detto che il calciatore dello United e il suo entiurage se n'erano andati alle 5. La donna ha detto di non essere sorpresa che il calciatore si sia messo nei guai: "Era chiaramente in missione per passare una grande serata. Non è che non fosse previsto fin dall'inizio. Non so come abbia fatto a non rendersi conto che sarebbe stato colto in flagrante. Tutti lo fotografavano durante la serata fuori".

Una fonte interna al Manchester United ha svelato: "Marcus ammette che i suoi standard sono ben al di sotto di quanto ci si aspetta". Con un racconto di questo tipo non è difficile credergli: adesso risalire nelle gerarchie della squadre e nella considerazione del tecnico è dura.