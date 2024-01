Il PSG tenta Mbappé con un’offerta indecente: oltre 100 milioni e aiuti per tutta la famiglia I parigini stanno facendo di tutto per convincere Mbappé a rinnovare e l’ultima proposta è da capogiro: “È come antica Roma, antica Grecia e piramidi d’Egitto” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il PSG non vuole rinunciare a Kylian Mbappé ed è pronto a presentargli un'offerta indecente. I parigini hanno intenzione di mettere sul piatto cifre che difficilmente circolano all'interno del calcio europeo pur di assecondare le richieste del campione e allontanarlo dalla tentazione Real Madrid. Il suo contratto scadrà alla fine di questa stagione ma le speranze di un rinnovo in extremis non sono ancora del tutto svanite.

A riportare l'indiscrezione è il giornalista francese Daniel Riolo che non usa mezzi termini per descrivere quello che il club ha intenzione di fare. Pochi dettagli, ma una descrizione che non lascia molto spazio all'immaginazione dei tifosi: "In questa storia con Mbappé bisogna essere chiari. Da una parte abbiamo un'offerta per lui da antica Roma, antica Grecia e piramidi d'Egitto fatta a un giocatore. Una cosa mai vista prima".

Bastano queste parole a spiegare i piani del PSG che, da parte loro, attingeranno a piene mani da tutte le riserve economiche per ricoprire d'oro Mbappé. Il giornalista parla addirittura di un'offerta che supera di gran lunga i 100 milioni di euro a stagione, una cifra astronomica che sembra l'ultima chiamata per convincere la stella francese a non lasciare la squadra.

Leggi anche I ladri svaligiano la casa di Grealish mentre è in campo: il bottino è di oltre un milione

La proposta non è neanche lontanamente equiparabile a ciò che offre il Real Madrid: "D'altra parte abbiamo qualcosa che è, stavo per dire normale, per dire che è normale quando si parla di Real Madrid…. Quindi è uno stipendio normale per le stelle del calcio. Parliamo di 30 milioni e forse qualcosa di più. E non sarà il re del club. In pratica lo riporteranno sulla terra. Mbappé è nel mezzo e deve scegliere. I dati ci sono. Se si tratta di soldi…".

Il PSG non ha soltanto pensato allo stipendio di Mbappé: nelle loro idee c'è anche la volontà di aiutare il fratello Ethan che gioca proprio con i parigini e tutta la famiglia. Addirittura il club sarebbe pronto a dare una mano alla madre nell'apertura della sua prima agenzia di giocatori, un progetto ancora in fase embrionale ma che adesso potrebbe subire un'accelerata. Tutto, pur di trattenere ancora Mbappé.