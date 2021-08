Il Psg è già spaziale, la stella che brilla ad agosto è Mauro Icardi Il Paris Saint Germain ha battuto anche lo Strasburgo nella seconda giornata della Ligue 1. In attesa che esordisca Messi e torni Neymar, il club francese vince grazie ai gol di Mauro Icardi. L’argentino che sembrava sul mercato si è rivelato determinante, e sarà una risorsa in più per Pochettino.

A cura di Alessio Morra

Nel Paris Saint Germain stellare, che dopo una campagna acquisti faraonica sembra favorito per il successo in Champions League, il calciatore che brilla di più è Mauro Icardi, determinante nelle prime due giornate della Ligue 1. Due gol in due partite, uno decisivo, l'altro con lo Strasburgo è stato importante perché l'argentino dopo 3′ ha sbloccato la partita.

Psg-Strasburgo 4-2

Nella notte della presentazione al pubblico di Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos e soprattutto di Leo Messi, il Psg deve vincere due volte la partita con lo Strasburgo. Perché gli alsaziani dopo essere finiti sotto 3-0, sono andati a un passo dal 3-3 prima di finire ko (4-2). Icardi dà il là al successo, gol al 3′ e 1-0, poi Mbappé risponde ai fischi raddoppiando, Draxler firma il 3-0. Lo Strasburgo si rimette in corsa con le reti di Gameiro e Ajorque. Il 3-3 è a un passo, ma gli alsaziani restano in dieci per il rosso a Djiku, che favorisce i parigini a segno con Pablo Sarabia, 4-2 e secondo successo in fila per il Psg, che deve registrare la difesa in attesa dell'esordio di Leo Messi.

Dal mercato ai gol pesanti con il Psg

E aspettando Messi, la stella d'agosto del Paris Saint Germain è Maurito Icardi, che ha passato un estate sul mercato – è stato avvicinato soprattutto a due club della Serie A la Roma (che ha preso Abraham) e la Juventus – ma che invece è rimasto e in attesa di Messi, ma anche di Neymar, risulta determinante ed ha un peso specifico importante per la squadra di Pochettino che è così a punteggio pieno e tiene a distanza il Nizza di Galtier, che lo scorso anno, ma con il Lille, sorprese il Paris Saint Germain, che vuole l'en plein di trofei in questa stagione.