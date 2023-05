Il proprietario del Psg vuole acquistare la Sampdoria: la proposta dal Qatar per evitare il fallimento Le ultime notizie sulla Sampdoria fanno registrare l’interesse all’acquisto da parte del fondo del Qatar QSI, proprietario del PSG. Discorso ben avviato.

A cura di Marco Beltrami

Dal campo alle stanze dei bottoni. Incassata la delusione della retrocessione in Serie B, in casa Sampdoria si lavora per cercare di evitare il fallimento che farebbe sprofondare la squadra. Si è fatto avanti negli ultimi giorni, Andrea Raddrizzani, già proprietario del Leeds che si è presentato presso il centro sportivo blucerchiato. Nelle ultime ore però sono arrivate indiscrezioni importanti dalla Francia relative all'interesse del fondo qatariota QSI, padrone del Paris Saint-Germain.

A rivelarlo è stato il tabloid francese L'Equipe che ha sottolineato come il Qatar Sports Investments sia in trattative avanzate con il patron del club del capoluogo ligure Massimo Ferrero. Il fondo che ha sede a Doha è noto per i suoi investimenti anche nel mondo dello sport e del tempo libero, in linea con le passioni del presidente Nasser Al-Khelaifi.

Non è un caso che QSI oltre ad aver acquisito il PSG, reso uno dei club più ricchi e potenti del mondo, abbia anche investito su altre società, come ad esempio il Braga. Si tratta di una sussidiaria della Qatar Investment Authority(QIA), il fondo sovrano statale del Qatar, e ha legami indissolubili con il ministero delle finanze qatariota e il Comitato olimpico dello stesso Paese".

Insomma la Sampdoria potrebbe diventare così il terzo club della galassia QSI, visto che i discorsi sono avanzati per l'acquisizione di un pacchetto di quote di minoranza. Infatti i qatarioti non sarebbero gli unici, ma si unirebbero appunto ad ASER Ventures, proprietaria del Leeds United, con Andrea Radrizzani a rilevare le quote di maggioranza. E questa situazione potrebbe essere il preludio di un altro scenario: in futuro infatti Qatar Sports Investments potrebbe decidere di investire anche nel club che milita nel massimo campionato inglese.

Ce la farà dunque questa accoppiata a prelevare la Sampdoria e a garantire un nuovo inizio ai blucerchiati. Bisognerà fare i conti con la concorrenza di un'altra offerta, anche se c'è una moderata fiducia. Nel frattempo QSI non si ferma e continua ad ampliare il suo giro nel mondo del pallone, sia in Europa che oltreoceano. Infatti a quanto pare si sta lavorando non solo sulla Sampdoria, ma anche per cercare di entrare nelle quote di Malaga e Santos. Un'estensione a macchia d'olio insomma per i paperoni del Qatar.