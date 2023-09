Il presidente dell’Ucraina Zelensky punta su Shevchenko, e lo nomina consigliere freelance L’ex calciatore del Milan, Pallone d’Oro 2004, è stato nominato consigliere del presidente Zelensky. Andriy Shevchenko sin dall’inizio della guerra si sta battendo per la causa dell’Ucraina.

A cura di Alessio Morra

Andriy Shevchenko scende in campo. A schierarlo è il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, che ha deciso di nominare l'ex calciatore del Milan suo consigliere freelance. Ufficialmente è stato nominato consigliere del presidente dell'Ucraina (fuori dallo stato). La decisione è stata ufficializzata con tanto di decreto presidenziale, apparso sul sito della presidenza ucraina nella serata di martedì. Shevchenko sin dall'inizio della guerra si è speso e non poco in favore dell'Ucraina, ma adesso cambia ruolo e si batterà ancora di più, se possibile, per il suo paese.

Una messa a sorpresa quella del presidente dell'Ucraina, tornato in patria dopo aver parlato all'Assemblea dell'Onu. Zelensky punta su Shevchenko, sul suo carisma e sa che l'ex calciatore darà il massimo e farà di tutto per la causa.

Shevchenko è una gloria nazionale, non solo perché ha ricevuto il riconoscimento di ‘Eroe dell'Ucraina‘. Ma lo è per quanto fatto da calciatore. La sua è stata una carriera straordinaria, ha iniziato da giovane con la Dinamo Kiev del colonnello Lobanovskyi, sbalordì distruggendo il Barcellona al Camp Nou prima di sbarcare in Italia.

E con il Milan si è tolto le massime soddisfazioni. C'è la sua firma nel successo ottenuto in Champions League nel 2003, non solo per aver calciato l'ultimo rigore contro la Juventus. Sette stagioni in rossonero, poi un'ottava dopo un'esperienza non felicissima al Chelsea.

19 trofei vinti in carriera, più il Pallone d'Oro del 2004. Una bacheca luccicante, più i quarti ai Mondiali del 2006 con l'Ucraina, che ha poi allenato per cinque anni dal 2016 al 2021. E l'Ucraina l'ha condotta fino ai quarti degli Europei 2021, prima dell'addio. L'ultima avventura in panchina è stata al Genoa. Ora ha un impegno ben più importante.