Il premio di MVP femminile è la batteria di pentole in acciaio inox 18/10: infiamma la polemica Grandi polemiche in Paraguay, dopo che Dahiana Bogarin ha vinto il premio di MVP del match tra Olimpia e Guaraní: al termine della partita, la 20enne calciatrice si è vista consegnare una batteria di pentole. Un regalo che è stato bollato come maschilista ed ha sollevato un polverone. Fino al gesto risolutivo della ragazza, che ha preso le pentole ed ha riservato loro miglior destino…

A cura di Paolo Fiorenza

La classica batteria di pentole in acciaio inox 18/10: quella delle televendite, con la mountain bike in omaggio. Solo che stavolta il pregiato set di pentole è il premio che una giocatrice di calcio paraguaiana, Dahiana Bogarin, si è vista consegnare per la sua prestazione da MVP nel match tra Olimpia e Guaraní. La 20enne centrocampista è stata la migliore in campo e dunque nel dopo partita ha ricevuto il relativo riconoscimento. La foto della ‘premiazione' è ben presto diventata virale e in Paraguay si sono scatenate le polemiche.

L'azienda produttrice delle pentole è infatti lo sponsor della squadra ed ha pensato bene di omaggiare così la Bogarin per la sua prova. Un premio che è stato bollato come maschilista e mortificante del ruolo della donna, associata sempre agli stereotipi della casalinga alle prese coi fornelli in cucina. La lega femminile paraguaiana è finita al centro delle accuse, per aver permesso alla ragazza di ricevere un riconoscimento di questo tipo. La Bogarin a soli 20 anni è considerata una delle promesse più brillanti del calcio femminile paraguaiano: contro il Guaraní ha segnato un gol nella vittoria della sua squadra, essendo l'artefice della rimonta della sua squadra.

Le polemiche sono divampate soprattutto perché mai prima di stavolta un premio simile era stato dato al termine delle partite di calcio maschile, di cui anche è sponsor la stessa azienda di prodotti per la casa. Ci ha poi pensato la stessa giocatrice a smorzare le polemiche, chiedendo che si prestasse più attenzione alla sua grande partita, piuttosto che preoccuparsi per il regalo che aveva ricevuto. Ridendo Dahiana Bogarin ha poi spiegato sul suo profilo Instagram di aver regalato il set di pentole a sua madre. Polemica chiusa e mamma contenta.