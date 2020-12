Il post di Cristiano Ronaldo accanto a Maradona, a corredo di una foto pubblicata nel giorno della morte dell'ex Pibe (25 novembre), è stato il più virale su Instagram nell'anno 2020. Secondo un dato raccolto da Billboard, che monitora e analizza la ‘pancia' dei social network, il messaggio condiviso da CR7 sul proprio profilo ha ricevuto 19.7 milioni di like. Un'immagine divenuta iconica dopo il decesso di D10s. Perché ha riscosso tanto successo? Cosa c'era scritto nel messaggio che accompagnava lo scatto tra il campione portoghese e l'ex stella del calcio argentino?

Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un genio eterno – si legge -. Uno dei migliori di tutti i tempi. Un mago come nessun altro. Se ne va troppo presto, ma lascia un'eredità infinita e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace. Non ti dimenticheremo mai.