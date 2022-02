Il portiere si fa male, l’attaccante non si accorge di nulla e fa gol: cala il silenzio allo stadio Il portiere non riesce a intervenire sull’azione offensiva avversaria a causa di un problema muscolare e cade a terra in lacrime dopo che la palla entra in rete: scende il silenzio sullo stadio.

A cura di Vito Lamorte

Gli episodi condizionano le partite di calcio, nel bene e nel male. Nel corso dei 90′ può succedere qualsiasi cosa e ogni dettaglio può rivelarsi fondamentale per la vittoria o per la sconfitta. Ci sono situazioni che possono essere controllate dai calciatori, altre che vengono determinate dalle scelte degli allenatori ma ce ne sono alcune che sfuggono da ogni logica. La situazione che si è verificata nella gara di Serie C tra Foggia e Palermo, big match della giornata numero 27 del girone C, è una di quelle.

La squadra di casa si era portata avanti con Di Paolantonio ma poco dopo era arrivato il pareggio dei siciliani con Brunori: l'attaccante dei rosanero ha raccolto un lancio in profondità e ha calciato in rete. Un dettaglio: al momento del tiro nei pressi del dischetto del rigore era fermo il portiere dei pugliesi, che pochi istanti dopo cadrà sul posto e verrà soccorso dallo staff medico del Foggia. Volpe si è infortunato e non è riuscito a chiudere l'azione offensiva avversaria, rimanendo bloccato e non riuscendo a fare nulla per impedire che la palla finisse in rete.

Dopo la fine dell'azione, per un attimo, nello stadio Pino Zaccheria è calato il silenzio e in qualche istante l'assenza di parole si è tramutata in fischi, proteste da parte dei tifosi e dei giocatori in campo. Il calciatori rossoneri hanno chiesto spiegazioni agli avversari. Negli stessi istanti il portiere, in lacrime, veniva accompagnato a braccio fuori dal campo a causa di un problema all'inguine che gli impediva di camminare correttamente: al suo posto è entrato Dalmasso.

Dopo un lungo conciliabolo in mezzo al campo tra alcuni giocatori si riprende come se nulla fosse accaduto e Alessio Curcio, uno dei calciatori più esperti della squadra pugliese, fa ripartire il gioco tirando verso la porta avversaria da metà campo in maniera stizzita.

La sfida tra due delle squadre più importanti del girone C della Serie C si è conclusa sul risultato di 4-1 per il Foggia: dopo l'episodio che aveva portato al pareggio il Palermo, i rossoneri hanno trovato il gol per altre tre volte con Merola, Garofalo e Curcio.