Il portiere della Sierra Leone scoppia a piangere a fine match, gli urlano: “Va tutto bene, è ok” Scene commoventi al termine di Algeria-Sierra Leone in Coppa d’Africa. Mohamed Kamara non ce la fa e crolla in lacrime.

A cura di Paolo Fiorenza

La Coppa d'Africa ha vissuto ieri una pagina molto emozionante al termine del match d'esordio del Girone E che ha visto affrontarsi l'Algeria detentrice del titolo, che cavalca una lunghissima striscia di imbattibilità, e la Sierra Leone. Mahrez e compagni erano favoritissimi alla vigilia e la partita in effetti è stata dominata dagli algerini, con statistiche schiaccianti quanto a possesso palla e conclusioni, ma il risultato non si è sbloccato fino al termine. Lo 0-0 finale ha dato alla Sierra Leone un preziosissimo punto nel primo incontro disputato nella fase finale di un torneo dal 1996.

In questa storia c'è un eroe che si è preso le prime pagine in patria ed il cui volto in lacrime è diventato virale dopo la diffusione del video della consegna del premio di miglior giocatore del match: il portiere della Sierra Leone Mohamed Kamara. Il 22enne ha dato vita a una prestazione memorabile, con 7 parate e 4 respinte, ma soprattutto ha mostrato una presenza di spirito che lo ha visto uscire spesso fuori area per anticipare gli avversari, in una maniera non usuale da vedere. Interventi effettuati con stile poco ortodosso ma di grande efficacia, che sono riusciti a mantenere inviolata la propria porta.

La prova di Mohamed Kamara gli è dunque valsa il trofeo di MOTM, ma al momento della consegna nel dopo partita la pressione e il groviglio di emozioni sono stati troppi per il giovane portiere, che è scoppiato a piangere davanti alle telecamere, cercando di dire qualche parola. In quei frangenti si è sentita una voce fuori campo che ha cercato di tranquillizzarlo urlandogli: "È ok, è ok, va tutto bene". Una scena di grande umanità, che restituisce il senso più autentico dello sport in una competizione spesso guardata con snobismo da chi non si fa conquistare dall'atmosfera della Coppa d'Africa.

Classe '99, Mohamed è uno dei quattro giocatori nella rosa della Sierra Leone a chiamarsi Kamara, ed allora per non confondersi tutti lo chiamano Fabianski, ovvero col nome dell'attuale portiere del West Ham ed ex dell'Arsenal. Dopo la prova di ieri i social si sono scatenati, sostenendo che dovrebbe essere il polacco ad essere soprannominato Kamara…

Il 22enne, che gioca in patria con la maglia degli East End Lions, ha ricevuto poi gli elogi del presidente della Sierra Leone, Julias Maada Bio, che ha pubblicato un messaggio sui social congratulandosi con il portiere e i suoi compagni: "Siamo molto orgogliosi di voi, i nostri Leone Stars. Man of the Match, Mohamed Kamara, tu e la squadra avete dato filo da torcere ai campioni in carica. Insieme faremo sentire il nostro ruggito in tutta l'Africa e porteremo la coppa a casa !". Detto che le probabilità di successo finale sono prossime allo zero, resta una prestazione già consegnata agli annali dello sport della Sierra Leone.