Il portiere del Lens inala una sostanza e la sua reazione diventa virale: di cosa si tratta Brice Samba inspira attraverso il naso un prodotto e fa una strana espressione: non si tratta di sali ammonio, né di qualcosa di compromettente. È un semplice decongestionante a base di oli essenziali, eucalipto e mentolo.

La strana reazione del portiere del Lens, Samba, dopo un lavaggetto nasale.

Il video del portiere del Lens, Brice Samba, è diventato virale sui social (con oltre 4 milioni di visualizzazioni solo su TikTok) per la strana reazione catturata dalla telecamere mentre si trovava ancora nella pancia del tunnel che conduce al campo. L'episodio è avvenuto in occasione della gara contro il Nizza (persa per 1-3 in casa) e ha destato molta curiosità per l'espressione che fa l'estremo difensore dopo aver inalato qualcosa. Sembra scioccato, in realtà – chiarirà successivamente la società transalpina – quell'astuccio che ha tra le mani altro non è che un prodotto per agevolare la respirazione quando si è un po' raffreddati: un decongestionante delle vie aeree.

A giudicare dalla reazione, deve essere stato molto efficace. Ma non erano sali di ammonio (essenze chimiche profumate che funge da stimolante per l'adrenalina e non sono considerata dopanti), che i calciatori della Russia inspiravano prima dell'inizio dei match dei Mondiali 2018, bensì una sostanza a base di oli essenziali, eucalipto e mentolo.

È stato lo stesso club transalpino a sgombrare il campo dalle ricostruzioni e dalle ipotesi più fantasiose che hanno accompagnato il gesto del giocatore di origine congolese (ma naturalizzato francese). Contattato dai media, la società ha chiarito che quello spray gli era servito per "sturare il naso", come si dice in gergo quando intasato dai muchi.

"Prima della partita – è stata la versione comunicata dal Lens – Brice si sentiva leggermente costipato. Per sentirsi meglio, è andato dal dottore che gli ha fornito quel semplice prodotto naturale". Tutto chiaro? Sì, tanto che il club s'è affrettato a precisare: "È qualcosa di molto comune che molti atleti possono utilizzare". Non c'è alcun pericolo, infatti, che il principio attivo contenuto crei problemi o guai seri con l'anti-doping.

Restava un'ultima curiosità da chiarire: ovvero, l'insolita (e anche un po' sopra le righe) reazione di Samba che, dopo aver inalato quel prodotto, scuote il capo e sgrana gli occhi a testimonianza di quanto fosse buona e adatta allo scopo quella sostanza. Il Lens ci ha tenuto a spiegare, spazzando via l'ironia fatta sul proprio tesserato, che quell'espressione è frutto della personalità del giocatore.

"Brice è una persona molto estroversa ed espressiva – ha aggiunto la società transalpina -. Davanti a lui c'è Jonathan Gradit (il giocatore al quale sembra rivolgersi, ndr) e tende a esagerare un po' con tutto". Samba, complice la sosta del campionato, è attualmente tra i convocati della nazionale di Didier Deschamps .