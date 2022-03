Il portiere che non sbaglia mai un rigore gioca in Italia: 10 gol con la stessa squadra È un portiere ma ha già segnato 10 gol su calcio di rigore con la stessa squadra. Luca Fiorelli è uno specialista dagli undici metri e non ha sbagliato nemmeno contro la prima in classifica.

A cura di Fabrizio Rinelli

Palla da una parte e portiere dall'altra. Il classico rigore perfetto che qualsiasi attaccante vorrebbe segnare senza troppi problemi. L'ultimo tiro dal dischetto messo a segno da Luca Fiorelli è stato più o meno segnato in questo modo. Lo scenario era quello dello stadio ‘Bianchelli' di Senigallia dove la Vigor, la squadra di casa capolista del girone unico di Eccellenza Marche, affrontava l'Urbino. I ducali erano a caccia di tre punti fondamentali per la salvezza e in campo va in scena una partita a dir poco emozionate terminata con una rimonta dei padroni di casa da 1-2 a 3-2 messa a segno nel finale di gara.

La rete del momentaneo 1-1 è stata realizzata però curiosamente proprio da Fiorelli che altro non è che il portiere dei canarini che hanno trovato nell'estremo difensore del'Urbino il proprio bomber infallibile dagli undici metri. Il classe 1986, una sorta di bandiera della squadra urbinate per via dei suoi trascorsi in squadra tra Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza, ha messo a segno un calcio di rigore con grande naturalezza e sicurezza che ha fatto letteralmente esplodere il tecnico Ceccarini. È la rete numero 10 con la maglia dell'Urbino per il portiere goleador che centra una sorta di record.

Un primato nazionale che forse in passato nel calcio professionistico abbiamo visto siglare solo all'estero dai vari Chilavert e Rogerio Ceni ma che in Italia era ancora abbastanza sconosciuto. Proprio l'Urbino sul proprio account ufficiale ha voluto sottolineare i numeri del proprio portiere: "La perla di domenica scorsa del nostro Numero 1 Luca Fiorelli dal dischetto – scrive mentre scorrono le immagini del gol siglato a Senigallia – Quattordicesimo goal di Luca, il decimo ad Urbino (sei in Prima categoria, tre in Promozione e uno in Eccellenza).

Per un portiere possiamo dire che è un record che porta Luca alla ribalta nazionale. Il Mister pare abbia trovato finalmente il rigorista per sfatare il tabù dagli undici metri…. Bravo Luca". Dopo il deludente avvio di stagione dell’Urbino, tornato lo scorso anno in Eccellenza a seguito di qualche anno trascorso fino alla Seconda Categoria, lo storico club ducale ha raggiunto finalmente una certa notorietà nazionale proprio grazie a Luca Fiorelli: il portiere goleador che si distingue in Italia e che non sbaglia mai un calcio di rigore.