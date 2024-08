Il Peñarol consuma foglie di coca appena sbarcato in Bolivia: è una tradizione millenaria

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Peñarol, uno dei club dell'Uruguay più importanti, mercoledì sarà impegnato a La Paz contro The Strongest nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores. All'arrivo nella capitale della Bolivia molti membri della delegazione del club di Montevideo sono stati ‘beccati' mentre masticavano foglie di coca per contrastare gli effetti causati dall'altitudine.

Secondo le immagini di Deporte Total, che ha ripreso il momento in maniera impeccabile, molti membri della delegazione dei Carboneros hanno ricevuto foglie di coca da masticare, con l'obiettivo di neutralizzare gli effetti causati dai 3.600 metri di altitudine sulla città boliviana.

Si tratta di un problema comune per le squadre degli altri paesi dell'America Latina che vanno a giocare contro i club della Bolivia perché non sono abituati a quell'altura: per questo motivo hanno bisogno di alcuni rimedi come le foglie di coca che vengono adoperate in centinaia di modi diversi, in cibi e bevande come cioccolato, vino, pasta, liquori, caramelle, gassose, etc etc per incrementare il metabolismo e migliorare il sistema immunologico.

Ai giocatori è vietato consumare foglie di coca o tè di coca a causa dei controlli antidoping nelle competizioni internazionali mentre per i dirigenti e gli altri membri della delegazione no: nelle immagini che circolano sui social network si vedono solo dirigenti con foglie di coca, mentre i giocatori erano sull'autobus dopo il viaggio da Montevideo.

La coca è stata dichiarata “droga narcotica” nel 1961 dall’ONU ma nelle Ande fa parte della tradizione e di una cultura millenaria: permette a molte persone di poter vivere senza problemi a molti metri sul livello del mare e non solo, visto che i benefici delle foglie sono innumerevoli perché apportano calcio, fosforo, ferro e varie vitamine, stimolano il consumo di ossigeno, prevengono le carie e la gengivite, prevengono infarti, Parkinson e cancro, combattono l’obesità, i disturbi del sonno e la demenza senile.

La squadra uruguaiana dovrà difendere il vantaggio per 4-0 nella gara d'andata contro il The Strongest per poter approdare ai quarti di finale, dove se la vedrà con la vincente tra Flamengo e Bolívar (i brasiliani hanno vinto 2-0 all'andata).